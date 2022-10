Ceará assina hoje memorandos para fábrica de aerogeradores e usina de hidrogênio verde

O Governo do Estado assinará dois memorandos de entendimento nesta quarta-feira (26) para investimentos em uma fábrica de aerogeradores e uma nova usina para produção de hidrogênio verde.

A informação foi confirmada pelo secretário de desenvolvimento econômico do Estado, Maia Júnior. Não há, ainda, contudo, previsão dos investimentos totais.

A fábrica de aerogeradores será instalada pela chinesa Goldwind, uma multinacional do setor, que tem sede em Pequim. Já a usina de hidrogênio verde representa um investimento da Alupar, holding brasileira que atua no segmento de geração e transmissão de energia elétrica.

Goldwind

Com sede em Pequim, a empresa conta com mais de 22 anos de experiência no setor de geração de energia eólica, além de já ter mais 89 gigawatts de potência instalada. A companhia é uma das líderes mundiais na tecnologia PMDD (Permanent Magnet Direct-Drive) em turbinas.

Alupar

Companhia nacional 100% privada, a Alupar nasceu em 2007 e atua no setor de transmissão e geração de energia elétrica. Atualmente, a empresa possui concessão de 30 sistemas de transmissão, totalizando 7.929 km de linhas de transmissão, por meio de concessões com prazo de 30 anos. A Alupar ainda conta com uma concessão vitalícia na Colômbia.

No setor de energias renováveis, a empresa conta 821,5 megawatts de capacidade instalada entre usinas hidrelétricas e complexos eólicos.