Em meio ao aumento da fome, cozinhas comunitárias fecham por falta de comida no interior do Ceará

Cerca de 800 pessoas que dependiam das quentinhas distribuídas pela Prefeitura ficaram sem almoço ontem e hoje em Juazeiro do Norte. A secretária de Desenvolvimento Social e Trabalho, Josy Silva, afirma que o contrato com a empresa foi quebrado porque produtos básicos como arroz, feijão e carne eram fornecidos faltando uma parte ou simplesmente nem eram levados às cozinhas.

A situação de segurança alimentar na cidade mais populosa do Cariri já estava difícil com a interrupção do atendimento no restaurante popular, que fechou para reforma no prédio e está sem data para reabrir. Agora a falta de comida paralisou a entrega de quentinhas nas 4 cozinhas comunitárias, localizadas em bairros populosos e com muitas famílias de baixa renda: Frei Damião, Horto, João Cabral e Horto.

A prefeitura buscou dois paliativos. Ao meio-dia, foram entregues sacolas com alimentos perecíveis para algumas famílias. A família terá que fazer em casa. Não se sabe quantos têm acesso a gás. No final da tarde, há a promessa de que um sopão será distribuído. As saídas vão seguir sendo essas até que seja realizada nova contratação de empresa, o que depende de decretação de estado de emergência para acelerar a compra.

Legenda: Em meio ao aumento da fome, com a carestia dos alimentos, agora cozinhas comunitárias do Interior são fechadas Foto: Darlene Barbosa/SVM

Em meio ao aumento da fome, com a carestia dos alimentos, agora cozinhas comunitárias do Interior são fechadas por falta de comida.

É de chamar atenção isso acontecer logo em Juazeiro do Norte, terra que historicamente foi refúgio para famintos de outros lugares do Nordeste.