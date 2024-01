Avaliação imobiliária: afinal, quanto vale meu imóvel

Página patrocinada por:

Depois de encontrar o corretor certo para lhe ajudar na jornada de venda de seu apartamento ou casa, sua primeira preocupação, se você quiser uma venda rápida e justa, deve ser a de fazer a avaliação correta do seu imóvel. Afinal, você já se perguntou quanto vale realmente o seu cantinho?

Quando o assunto é vender um imóvel, a avaliação é uma peça-chave no quebra-cabeça do mercado imobiliário. Para começar, ter um preço justo e competitivo é crucial para atrair compradores. Acredite, você não está sozinho nessa dúvida, muita gente se pergunta: como raios eles calculam o valor do meu lar?

Os corretores e engenheiros de avaliação têm seus truques, mas não se preocupe, você não precisa virar um expert nisso. Eles analisam uma série de critérios, e olha, não é só o número de quartos e banheiros que conta, não. A localização é uma estrela nesse show, sabia? Um imóvel bem localizado, perto de comércios, escolas e transporte público, tem seu valor lá no alto.

A metragem também é um ponto-chave. Você pode até pensar que quanto maior, melhor, mas não é bem assim. Às vezes, um imóvel compacto, bem distribuído, pode valer mais do que um espaço grande, mas mal planejado. Afinal, quem gosta de um corredor sem fim?

A conservação do imóvel não pode ficar de fora. Manutenção em dia é sinônimo de valorização. Problemas estruturais? Isso pode derrubar o preço mais rápido do que uma bola de demolição. Ei, você quer vender, não é mesmo? Então tem de se preocupar com estes aspectos.

Mas, pera aí, não pense que só porque você fez uma reforma gourmet na cozinha ou varanda, vai aumentar o preço do imóvel lá nas alturas. Às vezes, reformas podem não retornar todo o investimento. Avaliar se o que você gastou é proporcional ao aumento do valor do imóvel é essencial.

Você sabia que certos detalhes podem desvalorizar sua moradia? Pois é, descuido com a segurança, barulho excessivo, falta de iluminação natural e até mesmo a vizinhança podem afetar o preço final. Ei, você quer valorizar o seu imóvel, e não dar motivos para o preço dele cair, certo?

Então, quando for colocar sua casa ou apartamento à venda, lembre-se de que a avaliação é seu melhor amigo nessa jornada. Valorize o que merece ser valorizado, cuide do que precisa de cuidado e, você verá, a venda será mais justa e rápida do que imaginava. Boa sorte nessa empreitada!

