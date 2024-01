Como comprar seu imóvel em 2024? Veja dicas

Página patrocinada por:

Está planejando comprar o tão desejado imóvel dos sonhos, neste ano? Aqui está o mapa para você fazer uma boa compra.

Recursos financeiros

Antes de começar a busca, examine suas finanças. Saiba quanto pode investir no sinal e qual valor mensal cabe no seu bolso para um possível financiamento. Mantenha os pés no chão para evitar surpresas desagradáveis.

Definindo necessidades

O que você realmente precisa? Região, tamanho mínimo, número de quartos, valor máximo, características especiais... defina tudo. É importante que o imóvel atenda não apenas você, mas também a sua família. Faça uma lista e mantenha-se fiel a ela.

Escolhendo o corretor(a)

Um bom corretor é como um guia nessa jornada. Escolha alguém que entenda suas necessidades, conheça o mercado e esteja disposto a negociar por você. A parceria com o corretor é fundamental para encontrar as melhores opções.

Agenda de visitas

Não deixe para a última hora. Defina dias e horários para visitar imóveis. A presença do casal é crucial, assim ambos podem avaliar e discutir as opções. Sejam práticos e organizados na busca.

Duas opções e proposta

Escolha os dois melhores imóveis e faça propostas. Essa estratégia permite avaliar qual negociação é mais vantajosa. Lembre-se, a negociação é parte do jogo, então não hesite em barganhar.

Ficou 90% satisfeito? Feche!

Se encontrar um imóvel que atenda 90% das suas expectativas e com preço justo, não hesite. Fechar negócio é uma arte, e quando a oportunidade bate à porta, é hora de agir.

Lembre-se, você é o protagonista dessa jornada. Mantenha-se focado, pragmático e não tenha medo de fazer perguntas. Com paciência e organização, seu lar dos sonhos pode se tornar uma doce realidade. Boa sorte na busca pelo seu novo lar!

