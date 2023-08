'Rensga Hits!', sucesso do Globoplay, faz estreia na TV aberta nesta segunda (21); ator comenta

Uma jovem sonhadora descobre uma traição a caminho do altar e, decepcionada, embarca em uma viagem até Goiânia para seguir o próprio sonho de ingressar na música sertaneja. Essa até poderia ser uma história de sofrência, mas é a premissa inicial do roteiro de 'Rensga Hits!', série do Globoplay que estreia em TV aberta nesta segunda (21), na Rede Globo, às 22h25.

Raíssa Medeiros, a tal jovem, ganhou interpretação da atriz Alice Wegmann, que se dedicou a entender o contexto da música sertaneja no Brasil e se inspirou em grandes nomes, como foi o caso de Marília Mendonça. Não deu outra: a série se tornou sucesso na plataforma de streaming e ganha, agora, uma nova estreia para alcançar um novo público.

Veja o trailer:

O elenco da série conta com nomes grandes como Samuel de Assis, Deborah Secco, Fabiana Karla e Lorena Comparato, por exemplo. Além disso, com atores que se dedicaram ao máximo para trazer verdade aos personagens musicais. Quem comentou sobre isso, inclusive, foi o ator Sidney Santiago, intérprete do cantor Théo, em entrevista à coluna.

"Acho que a gente vai poder de fato perceber o público agora, né? É uma série que tem um apelo muito popular e o público vai enfim pela primeira vez conferir em TV aberta. Agora, penso, que a gente consegue de fato ver o impacto que a série vai ter assim. Então, está todo mundo muito feliz, muito emocionado", disse o artista logo de início, ao falar também sobre o caráter popular da série.

Legenda: Na série, Théo (Sidney Santiago) e a irmã Thamires (Jeniffer Dias) fazem sucesso no mundo sertanejo Foto: divulgação/Globoplay

Segundo Sidney, a percepção do sucesso no streaming pode ser vista como um tanto restrita por conta do acesso à Internet, por exemplo, algo bastante deficitário para parte dos brasileiros. Enquanto isso, a televisão promete expandir o trabalho feito com cuidado pelo elenco.

"Filmamos a série quando ainda estávamos no contexto da pandemia depois, vivendo todos os processos de se readequar a uma abertura de vida social, né? Agora ela chega no momento que a gente está mais adequado, que não está vivendo algum momento político tão polarizado, daí estamos todos em uma expectativa de estreia", reforçou.

Música, sofrência e leveza

E se pensar em música sertaneja é pensar, também, em sofrência, Sidney explicou que o texto apresentado pela série retrata tudo de forma leve, com o divertimento necessário para falar de um tema tão caro à cultura brasileira.

O ator explica que não houve nenhum peso ao retratar o tema tão em alta ou de fazer semelhança com artistas consagrados da música. "O roteiro é de uma galera muito jovem e acho que eles conseguiram trazer uma dimensão da música, dos bastidores também, de uma forma muito leve. Então, embora tenha sofrência, tenha dor de amor, tenha desilusão, tudo é tratado de uma forma leve. Não teve essa responsabilidade no sentido nosso, mas claro, nós tivemos grande responsabilidade porque, de fato, é a música que mais chega na casa das pessoas, né?", disse ao falar da importância do público sertanejo.

Nascido em uma colônia de pescadores no litoral de São Paulo, Sidney lembra também como a música se fez presente na vida dele antes mesmo de 'Rensga Hits!' surgir em uma oportunidade como ator.

"Eu cresci num ambiente rural, então a gente ouvia muita moda de viola, muito sertanejo. Está sendo para mim um ótimo resgate poder fazer essa série porque eu pude lidar um pouco com esse cancioneiro popular que me formou. Lembro que há um tempo, enquanto todos os caras à frente da minha geração estavam ouvindo o rock ou o rap, eu estava, uma criança, ouvindo moda de viola", disse, saudoso.

Legenda: 'Rensga Hits!' foi lançada no Globoplay em agosto de 2022 Foto: divulgação/Globoplay

Estreia na TV

Sidney interpreta o personagem Théo, que faz sucesso ao lado da irmã, Thamires (Jeniffer Dias). Na trama, os dois fazem sucesso, mas Théo ganha mais dinheiro e visibilidade pela irmã justamente por ser homem.

Essa e outras histórias serão contadas na série em oito episódios totais, divididos em duas semanas, exibidos às segundas, terças, quintas e sextas.