Larissa Manoela volta aos cinemas com 'Tá Escrito' em parceria com o noivo André Luiz Frambach

Larissa Manoela está entre os artistas brasileiros que figuram nos mais diversos meios. É atriz, cantora e influenciadora e volta, agora, a estrelar uma produção cinematográfica com o filme 'Tá Escrito', na pele da personagem Alice. A estreia só ocorre no próximo dia 14 de dezembro, mas o trailer do filme já atingiu mais de 15 milhões de visualizações nas redes sociais, quase uma personificação do fenômeno representado por Larissa em solo brasileiro.

No longa, a atriz interpreta a jovem Alice, formada em astronomia, mas o completo oposto do signo que carrega, Leão. A história, inclusive, fala desse contraponto, de como os signos estão presentes na cultura mundial, mas nem sempre precisam ser definidores completos das personalidades. Esse é o caso da protagonista.

Veja o trailer:

Se leoninos são expansivos, gostam de palco e parecem conquistar a todos com o charme que carregam, a personagem principal de 'Tá Escrito' não é bem assim. Alice é tímida e mais acuada, mas consegue alcançar o sucesso nas redes ao demonstrar todo o conhecimento dos astros e da astrologia em si, se transformando em um sucesso nas plataformas de vídeo. De sucesso nas redes, inclusive, Larissa Manoela entende bem.

Em conversa com o Diário do Nordeste para promover o novo trabalho, a jovem falou sobre Alice, fazendo um paralelo com a própria carreira e personalidade. "Ela não é a primeira personagem que interpreto nesse contexto, né? Com essa coisa de estar sempre conectado. O diferencial dela é essa realidade estar ligada à astrologia, que é um assunto muito interessante, muito bacana, que sempre surge em qualquer roda de conversa e eu adoro", explica de início.

Segundo a sinopse, Alice recebe um diário mágico no qual tudo o que for escrito se torna realidade com as pessoas dos respectivos signos, e é a partir daí que o filme trabalha. Larissa conta gostar do assunto e, ainda que diferente da personagem, garante entender todos os dilemas vividos por ela.

Legenda: Alice é a protagonista de 'Tá Escrito', uma jovem que entende tudo de astrologia, mas não se conecta com o próprio signo Foto: divulgação/Paris Filmes

"Esse é um tema muito bacana porque a gente acaba falando de estereótipos e até de como cada um se comporta diante desse tema, sabe? A Alice é essa leonina que inicialmente não tem tenta confiança, não entende o lugar dela, e depois começa a entender que para fazer sucesso vai ter que passar por cima dos receios dela, com ajuda dos amigos e de si mesma", adianta.

Química e comédia em tons perfeitos

A comédia romântica traz até mesmo uma parceria interessante. Alice é namorada de Breno, vivido por André Luiz Frambach, noivo de Larissa na vida real. Os dois podem até não formar o par perfeito diante das câmeras, mas demonstram uma química inegável quando estão juntos em cena.

Legenda: Larissa Manoela e André Luiz Frambach contracenam no filme 'Tá Escrito' Foto: divulgação/Paris Filmes

Assim como a relação entre os dois flui de forma natural em cena, o roteiro se encarrega de tornar o filme leve e engraçado, concedendo o espaço necessário e bem-vindo para Larissa brilhar no formato. Não há como negar a potência de atuação da jovem. Lari, como é conhecida entre os fãs, está entre os artistas multifacetados, assim como também está entre os que possuem talento para o drama e para a comédia.

O roteiro de Matheus Souza, Thuany Parente e Mariana Zatz pode ser simples, mas brinca justamente com a simplicidade de um tema trivial para alguns e tão importante para trazer os signos como pano de fundo da comédia. Fica o destaque para atores como Victor Lamoglia, como Pedro, e Karine Teles, como Paula, que brilham ao lado de Larissa Manoela.

Para a atriz talvez a química também esteja presente no tema principal do longa. Ela mesma garante a relação com os astros, reforçando como se conecta com a própria personagem.

"Eu sempre fiz minha revolução solar, gosto de entender do meu mapa astral. Há pouco tempo, fiz minha sinastria amorosa, vi coisas que batem e não batem. O fato é que eu adoro tudo isso e estou muito feliz de ter estado em um trabalho com o qual me identifico tanto", finalizou a artista, ansiosa para o retorno aos cinema. Para os fãs de Lari, o sentimento pode ser um só: finalmente!