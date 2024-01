Estreia do BBB 24 cria expectativa na TV aberta na noite desta segunda-feira (8)

O Big Brother Brasil pode ter anos de exibição na TV aberta, sem contar com a presença no streaming, mas a cada estreia nos lembra do potencial que tem de mudar programações, entreter as redes sociais e transformar os meses enquanto está no ar. Nesta segunda-feira (8), a 24ª temporada do programa chega ao ar cercada de mistérios e uma dinâmica diferente de todas já vista.

Na última sexta (5), data de anúncio dos participantes, as especulações se iniciaram. O que já se sabe, entretanto, é bem complexo. O público ficou com a tarefa de escolher um homem e uma mulher, integrantes do Puxadinho, para integrar o elenco do programa, enquanto outros seis serão escolhidos pelos próprios participantes já confirmados no elenco oficial.

Nas redes, inclusive, só se fala nisso. Quais as dinâmicas serão utilizadas para movimentar os 26 participantes? Como serão as eliminações? Quais os grupos aliados que serão formados? As perguntas são muitas, as respostas escassas, mas o potencial, como já dito, é absurdo.

Ainda que a edição não seja um sucesso, por exemplo, o primeiro programa sempre fica marcado como o centro das expectativas iniciais. Conhecer os brothers é um processo que leva algumas semanas, mas as impressões iniciais também acabam se mantendo ao longo do programa. O que pode ocorrer é que alguns dos queridinhos sejam adotados pelo público de cara e ganhem grandes torcidas, assim como o movimento contrário também é real.

Que horas os participantes do BBB entram?

Até então, a única exibição prevista do BBB 24 é na noite desta segunda, após o encerramento do capítulo. Não se sabe se os brothers já entram na casa do programa ao longo do dia ou se serão apresentados ao local à noite, quando já serão incumbidos da tarefa de realizar a primeira votação do programa.

O que esperar do BBB 24?

Quando o assunto é especulação, nenhuma opinião acaba sendo totalmente correta, não é mesmo? Analisando os perfis já anunciados, entretanto, o resultado acaba sendo positivo. Diferente dos últimos dois anos, os escolhidos para entrar na casa já parecem ter conquistado certa simpatia. Apresentados como mais "reais", os incluídos na 'Pipoca' foram descritos como mais carismáticos, o que já é um ganho e tanto.

Sobre as dinâmicas, tudo é incerto, já que o BBB acaba mudando as configurações a cada nova semana. Aos que acompanham, fica a vontade de assistir o reality na essência, com participações de destaque e reviravoltas a cada nova votação.