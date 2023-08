Comédia nacional 'Vai ter Troco' segue em cartaz nos cinemas com Edmilson Filho no elenco

O filme 'Vai Ter Troco', com direção de Maurício Eça, estreou na última quinta-feira (17) nos cinemas nacionais como uma comédia feita para questionar a corrupção e a exploração trabalhista entre a classe elitista no Brasil. Um tema mais sério, mas abordado por meio da ótica bem-humorada para discutir o assunto de forma atual.

Na história, o deputado Afonso (Marcos Veras) e a esposa dele, Sarita (Miá Mello), abusam das empregadas domésticas, Tonha (Evelyn Castro) e Zildete (Nany People), além do motorista Nivaldo (Edmilson Filho). Exposto em um escândalo de corrupção, ele perceberá como a falta de cuidado poderá gerar uma vingança divertida com foco nele e na esposa.

O cearense Edmilson Filho, inclusive, comentou sobre o filme e o clima nos bastidores. "A identificação é uma coisa muito pessoal, depende do ponto de vista e de como o espectador vai entender o personagem, cada um pode ver camadas diferentes", explicou ele ao citar as ações de Nivaldo, por exemplo, assim como das demais personagens.

No set de filmagem, a diversão parece ter sido uma das constantes nas gravações do longa. "O clima foi ótimo! Fazer comédia sempre deixa todos mais relaxados, apesar das demandas que um set tem. Todo elenco muito divertido e amigos meus também. Direção leve e afetuosa do Maurício Eça deixava todo mundo pronto para brilhar", continuou.

Além disso, ele ressaltou como o lançamento de uma produção brasileira se mostra importante neste momento nos cinemas do país, em um contexto no qual as produções internacionais têm garantido um público fiel e enorme bilheteria aos filmes estrangeiros.

"As salas lotadas são de filmes estrangeiros e agora precisamos que o cinema brasileiro também tenha essa adesão. Com a melhora da economia e espero que alguma lei de cotas de telas, faça com que o público tenha mais engajamento e interesse para também assistir aos nossos filmes. Mas esse assunto é muito complexo, teria que ter uma pauta só sobre isso", disse, abrindo margem para que a discussão sobre o assunto seja cada vez mais ampla.

O filme continua em cartaz nos cinemas e é uma opção para os fãs de comédia. Para quem deseja boas risadas e uma espécie de identificação com a classe trabalhadora, o filme parece o programa perfeito para garantir o riso mesmo que o pano de fundo seja um assunto mais sério e tão real.