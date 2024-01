Cearense Tabatha Almeida fala sobre 'Vicky e a Musa', série da Globoplay, e relação com Fortaleza

Quando Tabatha Almeida deixou Fortaleza, ainda criança, o sonho de viver a música como profissão ainda não existia, mas estava guardado na bagagem da própria família. Agora, anos após ter ido a Recife e se mudado para o Rio em busca desse desejo, a atriz enxerga em 'Vicky e a Musa', primeiro musical da Globoplay, uma das maiores oportunidades que já vivenciou desde que começou no meio artístico. A série estreou uma nova leva de episódios na quarta (24), lançando a 2ª temporada.

A cearense é Luara na trama, uma jovem determinada, mas que transformou a própria essência após perder a mãe, o que consequentemente acabou afetando a amizade mais forte dela com a protagonista da história, Vicky (Cecília Chancez). Se na 1ª temporada a história mostrava uma relação abalada, a segunda promete selar a reconstrução do laço entre as duas, com muita música no entorno, claro.

Com a nova temporada no mundo, Tabatha é só sorrisos. "É muito gratificante porque eu acho que o projeto é muito especial, assim como todo mundo que está envolvido nele. Queria muito fazer parte, sabe? E todo mundo fez com muito amor e com muito carinho. Acho que tudo foi bem pensado, muito bem desenhado na série", elogia ela, citando o trabalho dos colegas atores, produtores e escritores.

Mas apesar do sucesso atual no novo projeto, a jovem conta que o medo inicial ao investir na carreira musical existiu, mas a base familiar sólida fez papel primordial de auxílio. O pai, que também é músico, tinha receio, mas a mãe tomou as rédeas e serviu como motor para Tabatha. "Em 2016, foi quando alguma coisa aconteceu na minha vida com o The Voice Kids. Foi uma virada para mim porque lembro que meu pai morreu de medo. Ele é músico, ele sabe como é o meio, mas minha mãe, com um pouquinho de força assim, conseguiu me inscrever para o The Voice e acabou que passei. Ficamos em choque, porque era o primeiro e eu jamais imaginava que isso ia acontecer", recorda.

Tabatha conta que a oportunidade com o reality musical abriu portas ainda em Recife, mas o encantamento pela arte a fez deixar a cidade e ir para o Rio de Janeiro para investir na carreira. Antes disso, participou de musicais, começou a estudar teatro e dança, precisou da ajuda de amigos para se firmar, mas garante que faria tudo de novo.

"Foi meio que, assim, uma oportunidade, e eu agarrei com todas as forças. Eu disse: 'cara, é isso aqui, vamos lá! Vai ser meu!'. Foi tipo meio que nessa energia, com certeza", de diverte ao falar da época.

Nova temporada da série

Para os novos episódios da série, Tabatha citou o desenvolvimento da própria personagem e disse que a série continua com a energia de amor à arte, dando espaço para que as histórias cresçam no roteiro. Luara, por exemplo, redescobre a amizade de Vicky, mas outros fatores podem abalar essa relação.

"Eu acho que vai ser legal porque vai ser um lado diferente dela. No início, ela está com muita raiva, muito amargurada com as coisas, então a gente vê um pouquinho dela desse jeito novo no final da primeira temporada e a segunda traz essa outra energia dela, de uma menina mais velha, mas ainda aprendendo", explica.

Legenda: 'Vicky e a Musa' traz musical para narrativa seriada mostrando a relação entre arte e adolescência Foto: Globo/Estevam Avellar

Segundo a sinopse, Luara terá que lidar com a possível rejeição amorosa, algo frequente na adolescência vivida pelas personagens. Nico (João Guilherme), paixão da moça, vai demonstrar interesse pela amiga, Vicky.

"Tem nesse meio a relação dela com a Vick, que se restaurou ali no final da primeira temporada. E, claro, tem que ver como vai ser isso, mas acho que todo mundo que acompanhar vai gostar muito, viu?", garantiu a atriz. O processo de filmagem do trabalho ela define como mágico, assim como espera que os novos episódios encantem o público e demonstrem o amor que ela e o projeto em si nutrem pela arte.