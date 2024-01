1ª semana do BBB 24: Rodriguinho e Davi são destaques, mas de formas diferentes

Algumas perguntas deveriam ser feitas a quem deseja entrar no BBB. 'Você se considera uma pessoa bacana?' deveria ser uma delas, já que o programa é capaz de destruir qualquer admiração a alguém muito rapidamente, e esse início do BBB 24 é a prova disso.

Rodriguinho e Davi, por exemplo, são os dois personagens da edição que podem ser citados nesse quesito. Até então opostos no jogo e destaques dos primeiros dias, os dois mostram como tudo no reality acontece de forma dinâmica, seja para uma posição favorável ou não.

Rodriguinho é destaque negativo

Passa ano, entra ano e uma coisa é certa: um grupo de homens se reunirá no BBB para comentar sobre o corpo de uma mulher. A afirmação, que é quase 100% certeira, resultou em algumas das piores declarações da primeira semana, evidenciando os comportamentos problemáticos do grupo masculino da edição, especialmente de Rodriguinho.

O cantor achou tranquilo citar detalhes do corpo de Yasmin Brunet e criticá-la pela alimentação no confinamento. Será que ele esqueceu das câmeras que o rodeiam por 24h desde que entrou no programa?

A verdade é que a pergunta é irrelevante. No último fim de semana, o artista já teve diversos comportamentos negativos registrados e não demorou, claro, para sentenciar a própria trajetória no BBB 24.

É difícil alguém reverter os maus olhos do público, seja após proferir comentários problemáticos ou por definir como alvo personagens queridos. Rodriguinho conseguiu, inclusive, a façanha de marcar as duas coisas na mesma lista. Arrisco dizer, sem muitas dúvidas, que deve ser eliminado no momento em que for colocado no Paredão.

Davi é destaque positivo (com ressalvas)

Davi é o contrário de Rodriguinho até agora, ainda que com algumas ressalvas. Escolhido pelo voto popular, o baiano já entrou no programa com o apoio de parte da audiência do programa, e parece saber bem da importância disso. O motorista usa o apoio do público de forma positiva para entender a própria posição no jogo, sabendo que pode arriscar alguns passos, como o de iniciar uma discussão, por exemplo.

Davi já entrou em conflito Rodriguinho e Nizam, dois dos personagens menos queridos até agora, o que também traz pontos positivos para ele. Não hesitou em definir os dois como alvos do programa e não deixou nenhuma dúvida do comprometimento em se posicionar no reality.

Acontece que também derrapou após comentários homofóbicos e, ainda que tenha pedido desculpas, talvez tenha perdido uma parte importante dos aliados aqui fora. Não há como negar o problema do comentário, mas resta saber como ele deve se comportar nos próximos dias de confinamento.