Em meio à crise financeira, Aeris abre centro de treinamento nos EUA

A crise financeira da Aeris Energy, fabricante de pás eólicas sediada no Complexo Industrial e Portuário do Pecém, não impediu a empresa de abrir um centro de treinamento em Houston, nos Estados Unidos.

A planta já será inaugurada em 25 de fevereiro. O investimento de aproximadamente R$ 530 mil (US$ 100 mil) indica uma visão mais otimista de longo prazo, segundo a empresa.

O centro deve atender primeiramente colaboradores internos, mas também pode abrigar cursos voltados ao mercado. A estrutura permitirá capacitação prática para reparo de pás eólicas em diferentes níveis.

Veja também Mariana Lemos Lançado em 2024, programa de energia solar no Minha Casa, Minha Vida segue paralisado Mariana Lemos Qual deve ser o reajuste da conta de energia da Enel Ceará em 2026?

A empresa cearense aposta no crescimento da demanda pelo serviço nos Estados Unidos, que tem um mercado "cinco vezes maior do que o brasileiro".

A unidade de capacitação ocupa uma área de 600 m² e conta com um trailer móvel que permitirá acompanhar as equipes em campo.

A primeira turma terá 12 pessoas, divididas entre as áreas de laminação e lixamento dos equipamentos.

PLANO DE CONSTRUIR FÁBRICA DE PÁS EÓLICAS NOS EUA ESTÁ PARADO

Os maiores clientes da Aeris nos EUA são fabricantes de turbinas eólicas, como Vestas, GE e Siemens Gamesa.

A Aeris chegou a estudar, em 2021, a implementação de uma fábrica de pás eólicas no país, mas o projeto foi pausado devido ao cenário do mercado.

Houve uma drástica redução da demanda por novos parques eólicos, provocada por restrições no fornecimento de energia dos empreendimentos já existentes. Com menos contratos, as empresas reduziram as linhas de produção e, consequentemente, as equipes.

A Aeris já demitiu mais de 5 mil funcionários da planta no Pecém desde o início da crise no setor. A nível nacional, o setor perdeu 10 mil empregos diretos entre 2024 e 2025, segundo levantamento da Associação Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica).

PREJUÍZO MILIONÁRIO E REVISÃO DE ESTRATÉGIAS

A Aeris acumulou prejuízo líquido de R$ 412 milhões de janeiro a setembro de 2025, conforme o último balanço financeiro divulgado.

Veja também Mariana Lemos Qual deve ser o reajuste da conta de energia da Enel Ceará em 2026? Negócios BTG pactual anuncia aquisição de 48% de fintech cearense; conheça empresa Mariana Lemos Lançado em 2024, programa de energia solar no Minha Casa, Minha Vida segue paralisado

Devido ao baixo orçamento, a empresa destina investimentos principalmente para a manutenção de projetos existentes. No terceiro trimestre de 2025, a companhia investiu apenas R$ 5,8 milhões, cinco vezes menos do que no mesmo período de 2024.

Enquanto a indústria eólica tem baixa demanda, a empresa tem mirado na diversificação de serviços, como manutenção, inspeção e operação de pás eólicas, segundo Cássio Penna, Vice-Presidente da Aeris Services.

“Até que novos projetos voltem a ser contratados em escala relevante, a base instalada continuará sendo o principal vetor de receita e estabilidade da indústria eólica. É nesse contexto que os serviços e a operação e manutenção se consolidam como um eixo de estabilidade do setor”, observa.

O executivo ressalta que a abertura do centro de treinamento é um passo para fortalecer a atuação da empresa e contribuir para um ecossistema eólico mais sustentável.