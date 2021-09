Rebecca e Talita estreiam no Circuito Brasileiro e priorizam entrosamento para ciclo olímpico

Depois de uma Olimpíada, o sonho da próxima edição já começa na sequência. Para quem participou é vontade de reviver uma experiência indescritível, ápice para a maioria dos atletas. Para aqueles que não estiveram nos Jogos, a vontade se renova.

O início do ciclo olímpico em território nacional acontece esta semana, com a etapa do Rio de Janeiro, do Circuito Brasileiro. A cearense Rebecca e a sul-mato-grossense Talita formam uma das novas parcerias que iniciam a caminhada em busca das vagas em Paris 2024. Elas deram entrevista excusiva para a coluna e falaram sobre o início do trabalho e os planos.

A cearense foi quem fez o convite e conta sobre o processo: “Com a Talita já foi uma vontade de jogar de muito tempo, uma atleta mais experiente, já foi pra algumas Olimpíadas[...] Eu foco muito na questão do bem-estar, como eu admiro muito ela e gosto muito, eu não tô focando agora em resultados [...] Tô mais preocupada da gente se dar bem, de buscar entrosamento. Até por que a corrida olímpica só começa no ano anterior. A gente tem muita coisa pra jogar ainda.” Acompanhe a entrevista completa com Rebecca Silva: