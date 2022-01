Confederações de vôlei e basquete do Brasil parecem não ter aprendido protocolos contra covid

Chegamos a um estágio da pandemia em que quase ninguém aguenta mais restrições, mas elas ainda são necessárias, e muito! Na iminência do que seria uma terceira onda no País, com crescimento exponencial de casos de covid e ainda um surto de gripe, pensar em manter uma vida como a de antes não é viável. Nem pra nós e nem pros atletas. No entanto, algumas competições em andamento vêm mostrando amadorismo no trato com essa situação.

A Superliga, por exemplo, não exige testagem periódica no regulamento desta edição, que é a 2021/22. E muitos clubes optam por fazer os exames apenas em casos de jogadores sintomáticos. Ainda assim, no retorno do recesso, após as festas de fim de ano, o que se viu foi uma onda alarmante de casos e diversos jogos adiados.

O primeiro confronto do naipe feminino aconteceu apenas na última terça-feira (11). Pinheiros e Praia Clube se enfrentaram em uma partida claramente com um abismo técnico. O time paulista teve nove baixas por conta de casos de covid e apesar de sete das jogadoras já terem retornado, não voltam com o mesmo ritmo de jogo. Resultado: 3x0 com um 25 a 14 no terceiro set.