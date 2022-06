Bicampeã brasileira de judô, cearense Yasmim Lima disputa vaga nas Olimpíadas

“O judô que me escolheu.” Desbravar caminhos em um ambiente que era amplamente dominado por homens. Do início nada fácil à conquista de títulos importantes, o caminho foi de desafios para a cearense Yasmim Lima, que leva longe o nome do Estado no judô. Aos 25 anos, a atleta sonha com a primeira participação olímpica. À coluna ela deu mais detalhes sobre o início da carreira e as dificuldades pelo caminho:

Bicampeonato brasileiro (2018,2019), título na primeira competição internacional disputada, que foi o Open Pan-americano (2018)... Yasmim já tem uma carreira vitoriosa. A cearense compete desde os 15 anos na categoria meio-leve (até 52 kg) e apesar da disputa interna por continuar representando o Brasil nessa divisão, pretende seguir firme na classe.

No Grand Slam de Tbilisi, na Geórgia, realizado no último final de semana, a cearense acabou eliminada nas oitavas de final para a atleta húngara, Reka Pupp, que está entre as melhores do mundo. Outras mulheres trouxeram bons resultados na disputa: Mayra Aguiar (78kg) e Ketleyn Quadros (63kg) conquistaram prata e Rafaela Silva (57kg) e Tamires Crude (63kg), bronze.



Essa foi a última competição antes do início da classificação para Paris 2024, que começa na próxima etapa, na Mongólia, entre 24 e 26 de junho.

Legenda: Yasmim Lima leva o nome do Ceará a patamares internacionais no judô Foto: Acervo pessoal

Corrida olímpica

Para os brasileiros, a “corrida olímpica” tem início na etapa seguinte, entre 8 e 10 de julho, em Budapeste, por escolha da confederação, que avaliou as dificuldades logísticas para se fazer presente.

Yasmim faz parte de um seleto grupo que integra a renovação da modalidade promovida pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ). Mudar é uma necessidade que precisa ser acelerada, após o pior resultado em Olimpíadas, desde Atenas 2004, em Tóquio 2020, quando o País conquistou dois bronzes, com Mayra Aguiar e Daniel Cargnin.

Também em entrevista à coluna, Marcelo Theotonio , gerente de Alto Rendimento da CBJ, deu mais detalhes em relação ao momento atual do judô brasileiro:

“Sobre o processo de renovação das equipes olímpicas. Ele já vem sendo estruturado em parceria com as equipes de transição e a equipe olímpica, desde a Rio 2016, visando o planejamento pra Tóquio e Paris. Esse programa já trouxe bons frutos pra nós, como a medalha do Daniel, em Tóquio, que fez parte desse programa. Na última seletiva olímpica, nós renovamos próximo de 70% de toda a equipe visando Paris.”

Marcelo destaca a importância do momento de troca entre os atletas de diferentes gerações. Essa mescla de experiências pode ser decisiva para superar o resultado dos últimos Jogos, que o gerente atribui a alguns fatores, como: aumento de competitividade no cenário internacional, desvalorização da moeda local, que gera desequilíbrio, principalmente, no orçamento dos investimentos e a posição geográfica, que, segundo ele, seria limitante, pois tem que se buscar na Europa e Ásia um tipo de treinamento mais qualificado.

Paris 2024

Yasmim espera continuar trilhando o caminho, que pode levar até Paris, em 2024 e para continuar fazendo parte da seleção e conquistar resultados ainda maiores, ela promete empenho máximo:

A judoca, natural de Fortaleza, não esquece as origens, inclusive, incentiva o surgimento de novos cearense que possam enveredar pela modalidade. Ela iniciou um projeto social para crianças e adolescentes da comunidade do Reino Encantado, no Álvaro Weyne, onde cresceu e deu os primeiros passos no esporte. E apesar de já morar no Rio de Janeiro há cerca de quatro anos, tenta se fazer presente:

“Adoro ir lá compartilhar o que eu aprendi com eles e mostrar um pouco da minha realidade e que eles podem sonhar e realizar o que quiserem. O mais legal quando eu vou lá é ver aqueles mesmos rostinhos, porque é muito difícil eles se manterem lá.”

Mulher, cearense, representante da típica força nordestina, Yasmim traça grandes metas para continuar levando o nome do Estado Destaca o orgulho de representar o Estado:

Ser referência e inspirar talentos é missão para esse esporte que forma além dos tatames. O Judô é a modalidade que mais deu medalhas olímpicas ao Brasil (4 ouros, 3 pratas e 17 bronzes) e outra importante competição, o Mundial, acontece no 2º semestre, de 6 a 13 de outubro, no Uzbequistão. A disputa será termômetro para esse novo momento pelo qual passa o judô brasileiro.