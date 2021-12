Tropykália lança músicas inéditas e até versão de letra da banda Train após 11 anos sem álbuns

A banda Tropykália lançou o EP "Coração Medroso" com quatro composições, nesta sexta-feira (10). A produção chega após uma parada de 11 anos no lançamento de novas músicas. Carlinhos Gabriel divide os vocais das letras com a esposa Klebia Camargo.

"Coração Medroso", "Travesseiro Chora", "Submisso" e "Não Diz Goodbye" são os títulos das composições do EP.

Escute:

Uma das canções que chamam atenção é a "Não Diz Goodbye". A letra é uma versão de "This ain't Goodbye" da banda de rock norte-americana Train. A composição original faz parte do álbum "Save Me, San Francisco", lançado a 27 de outubro de 2009 pela Columbia Records.

Escute "This ain't Goodbye":

As músicas levam o conhecido romantismo da banda Tropykália. É notória a ausência de uma composição que explore notas mais altas de Carlinhos Gabriel. Ele é conhecido por grandes interpretações de letras internacionais em forró como "Planeta de Cores" e "Fogo no Fogo" — canções originais de Laura Pausini e Eros Ramazzotti, respectivamente.

O álbum é super válido, visto a ausência de novas produções das bandas da geração dos anos 2000. O novo produto musical da Tropykália serve de incentivo para outros grupos de forró que seguem estagnados, sem lançamentos de singles e clipes.