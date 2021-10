Carlinhos Gabriel renova com Tropykália, revela novas músicas e turnê de 25 anos

Os fãs da banda Tropykália podem preparar o coração para curtir boas novidades musicais do grupo de forró. Nesta terça-feira (27), o cantor Carlinhos Gabriel renovou contrato e deve ser a voz da banda pelos próximos 10 anos. Em entrevista exclusiva à coluna, o vocalista revelou a gravação de músicas novas e uma turnê em comemoração aos 25 anos de existência da marca.

"Estou muito feliz em manter a parceria com a banda que me consagrou para o país inteiro. Estamos iniciando um novo momento que vai vir recheado de novidades. Já estamos preparando novas músicas e a turnê especial 25 anos que está ficando linda. Estamos cuidando de cada detalhe para produzir um show inesquecível", revelou Carlinhos Gabriel à coluna.

O grupo de forró prepara ainda o lançamento de novas músicas para novembro deste ano.

Carlinhos Gabriel Cantor Em relação ao cenário, nosso forró está cada vez mais fortalecido. As bandas consagradas estão investindo para atrair novos públicos.

O vocalista é a voz da Tropykália há 22 anos. A banda se consolidou no mercado do forró eletrônico com versões de músicas estrangeiras na cadência do gênero nordestino. Hits como "Planeta de Cores", " Você Fugiu de Mim" e "Fogo no Fogo" são cantados por diversas bandas da atualidade.