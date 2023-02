Thiaguinho Malamansa descobre novas obstruções de artérias e irá passar por novo cateterismo

O cantor Thiaguinho Malamansa passará por um novo cateterismo. Nesta segunda-feira (27), em entrevista exclusiva à coluna, Erlane Pontes — esposa do forrozeiro — informou que os médicos descobriram novas obstruções coronárias no artista. No sábado (25), ele sofreu um infarto após um show em Fortaleza.

Segundo a companheira de Thiaguinho Malamansa, o novo procedimento de cateterismo deve acontecer na quarta-feira (1º). "Ele está consciente e conversando", relatou Erlane Pontes.

Thiaguinho Malamansa é conhecido no forró por passagens nas bandas Zabumbada, Garota Safada e Swing do Forró.

O procedimento de cateterismo consiste em diagnosticar ou tratar doenças cardíacas, por meio da introdução de um cateter, que é um tubo flexível extremamente fino e longo, na artéria do braço ou da perna do indivíduo, que será conduzido até o coração.

Cantor passou mal após show

O cantor de forró sofreu um infarto após uma apresentação, na madrugada de sábado. Ele teve um mal-estar e chegou até cantar sentando em show no bairro Parque Dois Irmãos. Ao término do evento, ele ligou para esposa dizendo que iria buscar ajuda médico.

Thiaguinho Malamansa foi atendido no Hospital do Coração de Messejana. Na unidade hospitalar, ele passou por um cateterismo.