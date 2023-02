Matheus Fernandes faz show gratuito com orquestra da Uece em Fortaleza; veja data

A capital cearense será palco da primeira edição do projeto Vivo Música 2023. No dia 4 de março, às 19h, com entrada gratuita, o Aterrinho da Praia de Iracema será palco para um encontro inédito.

O projeto reúne a Orquestra da Universidade Estadual do Ceará (Uece), sob regência do maestro Renato Misiuk, com o cantor Matheus Fernandes.

Conforme organizações do evento, o projeto busca democratizar o acesso à cultura com shows gratuitos por todo o Brasil, começando por Fortaleza.

O projeto programa ainda datas nas cidades de Belém e Rio de Janeiro.

Repertório atualizado com 'MF no Rio'

Atualmente, o cantor Matheus Fernandes trabalha o repertório do projeto musical "MF no Rio".

No novo álbum, ele divulga feats com Ludmilla, Lil Whind e Belo. Em rádios e aplicativos de música, ele lançou as canções “Fala Meu Nome”, “Cara Dura”, “Vai Sofrer”, “Vai Ser Melhor”, “Vida”, “Altas Loucurinhas”, “Popó”, “Sem Conduta”, "Louca de Whisky", entre outras.