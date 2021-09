Morre mãe da cantora de forró Eliane em Fortaleza

A mãe da cantora de forró Eliane faleceu em Fortaleza, nesta terça-feira (21). A coluna apurou que Dona Doracy, chamada carinhosamente de Dona Dôra, lutava contra um quadro de diabetes. Ela também chegou a passar por sessões de hemodiálise. Durante internação hospitalar, ela sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) isquêmico e parada cardíaca.

"É com muito pesar que a equipe da cantora Eliane informa o falecimento de sua mãe. Dona Dôra, como era carinhosamente chamada. Há alguns anos, Dona Dôra enfrentava tratamento, mas devido algumas complicações faleceu nesta madrugada, em um hospital de Fortaleza", disse a assessoria da cantora.

Amigos da cantora lamentaram a partida de Dona Dôra e desejaram força para Eliane em comentários em postagem no Instagram. "Meus sentimentos, minha amiga. Eu bem sei a dor de perder uma mãe. Que Deus conforte o seu coração e de toda a sua família. Amo você!", declarou Solange Almeida.

Da banda Limão com Mel, o cantor Edson Lima desejou conforto no coração de Eliane. "Minha grande amiga. Muita paz para o seu coração nessa hora. Deus sabe todas as coisas".



A compositora e cantora Rita de Cássia, autora de sucessos como "Meu Vaqueiro, Meu Peão" e "Saga de Um Vaqueiro", deixou mensagem de luto na rede social. "Meus sentimentos, Eliane. Sua mãe muito querida. Deus conforte seu coração e dê pra ela o melhor lugar do céu!".

Os pais da Eliane tiveram papel importante na carreira dela como cantora. Desde o início da trajetória musical ajudaram a filha na gestão e no incentivo ao trabalho.