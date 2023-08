Luciano Lins deixa Brasília para viver do piseiro no Ceará; assista à entrevista

O Ceará permanece sendo solo fértil para lançar novos nomes da música. O cantor Luciano Lins é um dos artistas que mira carreira no Nordeste. Ele deixou Brasília e se mudou para Fortaleza com objetivo de ganhar novo público. Dono de voz marcante, ele aposta em um misto de sertanejo e piseiro para entrar no mercado local.

Natural de Brasília (DF), Luciano Lins iniciou a carreira na música aos 18 anos. Passou boa parte infância, até o início da fase adulta, com a família em João Pinheiro (MG). Antes dos primeiros acordes na viola, ele chegou a trabalhar com diferentes serviços relacionados ao campo.

Assista à entrevista:

Luciano Lins Cantor "Trabalhei em muitos serviços de roça, carvoaria, doma de cavalo, capinação, entre outros. Até que um dia eu resolvi comprar o meu primeiro violão, que foi trabalhando na carvoeira. Quando eu comprei, comecei a tocar nos barzinhos, casamentos, aniversários".

Foi em casa que Luciano teve exemplos e inspirações musicais. "Eu venho de uma família de músicos. Lá na nossa região tem uma tradição, que é a Folia de Reis. Através disso, foi onde eu comecei a ter mais um afeto com a música. Criei mais intimidade com a música, através do meu pai, através dos meus tios", explicou o cantor.

Um dos pontos marcantes da carreira do artista foi a produção do primeiro álbum. "A família ajudou, Fizemos aquela velha vaquinha, né? Junta dinheiro daqui, junta dinheiro dali. E gravei o primeiro CD. Através desse primeiro trabalho, eu comecei a tocar nas casas maiores".

Luciano Lins veio morar no Ceará após um convite feito pelo empresário cearense Cláudio Melo — nome que foi responsável por agendas de bandas como Aviões do Forró e, atualmente, gerencia carreira de artistas como Brisa Star.

Produções musicais

Apaixonado pelo Nordeste, Luciano Lins já gravou parcerias com nomes da região. No repertório, o cantor soma feats com Kadu Martins, Solange Almeida e Marcynho Sensação.

O cantor gravou o primeiro DVD da carreira, intitulado de "O Pipoco dos Paredões", em 2021. A canção "Ela Kika Diferente" foi a canção chave do projeto. Em sequência, ele lançou algumas músicas inéditas do projeto com vários nomes, entre eles Calcinha Preta, Devinho Novaes, Luka Bass, entre outro.

Em fevereiro deste ano, o brasiliense lançou a single "15 Segundos". Atualmente, ele trabalha o álbum promocional "Falando de Amor e Som de Paredão" com 14 músicas.