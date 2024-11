Irmão de Wesley Safadão se casa em São Paulo e faz festa com show de Bruno, dupla de Marrone

Watilla Safadão, irmão do cantor Wesley Safadão, casou com a estudante de medicina Marina Leite, em São Paulo, na quinta-feira (31).

O casal cearense está junto há cinco anos e, atualmente, vive na capital paulista.

Legenda: Watila e Marina Leite ao lado de familiares Foto: Reprodução/Instagram

O empresário é um dos sócios da Camarote Shows, produtora que gerencia carreiras de nomes como Wesley Safadão, Eric Land, Nattanzinho Lima, entre outros nomes.

O casamento intimista contou com a presença de empresários e amigos de Watila e Marina Leite.

Veja também João Lima Neto Neto Leite deixa a banda Mastruz com Leite após 34 anos no grupo de Emanoel Gurgel; saiba o motivo João Lima Neto Veja fotos exclusivas do Projeto 'Xand's Bar', evento que será realizado no Ceará em 2025

Um dos destaques da festa do casório foi a apresentação do cantor Bruno, dupla do sertanejo Marrone.