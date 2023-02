Emanoel Gurgel, dono da Mastruz, completa 70 anos e segue na ativa com os herdeiros no forró

O empresário cearense Emanoel Gurgel completou 70 anos, nesta terça-feira (7). Ele é responsável por impulsionar o forró eletrônico por meio da criação das bandas Mastruz com Leite, Cavalo de Pau, entre outras.

Em 2023, ele segue na ativa com os trabalhos na música e coordena os sete filhos nas empresas da família.

Em 1990, Emanoel Gurgel abriu espaço no mercado musical às mulheres. Bete Nascimento e Kátia Cilene foram dois dos nomes que se consagraram no gênero no início na banda Mastruz com Leite

Em entrevista à coluna, nos 30 anos da banda Mastruz com Leite, ele falou sobre o desafio de ser o pioneiro em colocar as mulheres como voz principal nos palcos nos anos 1990.

“As mulheres são muito valentes. A minha mãe é meu exemplo maior. Eu adoro as meninas cantando. Tem muito sucesso. A mulher consegue passar romantismo nas músicas, coisa que dificilmente o homem consegue na mesma intensidade. Hoje, o Mastruz tem quatro cantoras e dois cantores. As meninas cantam a maior parte do repertório romântico”, explicou o empresário.

Veja empresário falando sobre 30 anos da Mastruz com Leite:

Outro destaque da vida de Emanoel Gurgel foi a parceria com a compositora Rita de Cássia — nome da música que faleceu em janeiro deste ano.

História de vida em produção audiovisual

Nesta terça-feira (7), o empresário lançou um podcast especial, intitulado "O Legado de Emanoel Gurgel".

Em um bate-papo gravado em próprio estúdio em Fortaleza, ele foi entrevistado pela filha Rebeca Gurgel. O empresário falou da trajetória de vida, desde o nascimento em Jaguaribe (CE).