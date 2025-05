Dona Bill, mãe do cantor Wesley Safadão, recebe título de cidadã fortalezense nesta segunda (19)

A empresária Dona Bill, mãe do cantor Wesley Safadão, será agraciada com o título de cidadã de Fortaleza da Câmara Municipal de Fortaleza (Cmfor), nesta segunda-feira (19). A solenidade acontece no Plenário Fausto Arruda, às 18h.

O título atende a projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Marcelo Tchela e foi assinado em 23 de abril pelo vereador Leo Couto, presidente da Câmara.

Veja também João Lima Neto Parceria de Wesley Safadão e Leonardo prevê evento 'Cabaré' em Fortaleza no segundo semestre de 2025 João Lima Neto Natanzinho Lima grava clássicos nacionais em cenário com caminhão em BH

Dona Bill é natural da cidade cearense de Aracoiaba. Em Fortaleza, ele viveu com os filhos em bairros como Montese e Serrinha. Atualmente, ela mora em um condomínio de luxo no município de Eusébio, na Grande Fortaleza.

"A homenageada, popularmente conhecida como Dona Bill, é reconhecida nacionalmente não apenas como a mãe do cantor Wesley Safadão, mas como a

visionária que impulsionou a careira do cantor desde o início. Sua jornada no mundo dos shows e eventos se estende por décadas, marcadas por um impacto significativo na geração de milhares de empregos diretos e indiretos", diz texto de requirimento do vereador Marcelo Tchela.

Empreendedora nata, Dona Bill desempenha um papel ativo na administração da carreira de Wesley Safadão e de outros artistas renomados, dentro da produtora Camarote.

A empresa é responsável por gerenciar agenda de nomes como Taty Girl, Natanzinho Lima, Seu Desejo, Eric Land, Walkyria Santos, Marcinho Sensação e Kiko Chicabana.