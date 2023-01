Dilsinho usa prática do sertanejo para montar repertório de 'Diferentão'; entenda

Nome em alta no pagode, o cantor Dilsinho acaba de lançar — o que é considerado por ele — o EP mais importante da carreira. Em “Diferentão”, o carioca passeia pelo sertanejo, trap e o pop em músicas que retratam o atual momento da vida do artista.



Em entrevista à coluna, Dilsinho relatou que usou uma prática dos cantores sertanejos para montar o novo repertório: conhecida por "camp", um acampamento. O carioca foi a uma praia do Espirito Santo com um grupo de compositores e se isolou em uma casa. Entre um mergulho e outro, o grupo se reunia para escrever.

Assista à entrevista:

"Juntei compositores do Brasil inteiro. Peguei nomes do pagode, forró, pop e sertanejo. Passamos uma semana em uma casa fazendo uma música e trocando experiências de vida. As ideias vão pintando. Informalmente é muito melhor. Foi a primeira vez que fiz um camp", relatou o cantor.

A produção musical conta com letras assinadas por nomes como Thalles Lessa, Matheus Marcolino, Marcos Esteves, Pedro Felipe, Douglas Lacerda, entre outros.

Os lançamentos musicais de "Diferentão" seguem uma estratégia de marketing com cronograma de divulgação até 17 de fevereiro.

Lançamentos no YouTube

1. Ele ou Eu - 20/01, 11h

2. Diferentão - 03/02, 11h

3. Porre/Trovão - 07/02, 11h

4. Duas - 10/02, 11h

5. Gênio Azul, part. Kamisa 10 - 14/02, 11h

6. Onze e Pouquinho/ Refém - 17/02, 11h

O álbum reuniu grandes nomes da música como Gustavo Mioto, Mr. Dan, Diego & Victor Hugo, MC Chris, Cynthia Luz e Kamisa 10. A direção de vídeo é assinada por Fernando Trevisan “Catatau”

O compilado apresenta seis faixas; entre elas, “Duas”, “Gênio Azul”, feat. Kamisa 10, e as regravações de “Porre/Trovão” e “Onze e Pouquinho/Refém” que ganharam novos arranjos nos pot-pourris.

Destacam-se neste lançamento as autorais “Diferentão” — música que dá nome ao projeto — e “Ele ou Eu”, faixa foco e nova música de trabalho de Dilsinho que narra um relacionamento fadado ao fim.