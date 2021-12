Deolane Bezerra grava música 'A Chefe' do cearense Renno

Conhecido nacionalmente por letras nas vozes de grandes nomes do forró e sertanejo, o cantor e compositor cearense Renno assina a mais nova composição da advogada e cantora Deolane Bezerra — a música "A Chefe".

Renno assina composição com Vinícius Poeta, Shylton Fernandes e Lucas Medeiros. Eles são conhecidos por letras nas vozes de Wesley Safadão, Luan Santana, Marília Mendonça, entre outros nomes.

A composição apresenta o empoderamento feminino com muita ostentação e gírias da atualidade. "Fizemos e mandamos para Deolane e ela pirou com a letra. A composição faz muito o perfil dela. Essa pessoa que chega chegando, o que hoje ela é para internet", comentou Renno.

A data de lançamento do novo trabalho ainda não foi revelada por Deolane Bezerra.

A Chefe

(Renno Poeta / Vinicius Poeta / Shylton Fernandes / Lucas Medeiros)

Ela sai de casa

Embrasada

Com as amigas dela

Lounge reservado

Exclusivo com o nome dela

Combo de uísque

Com vaper na mão

Fumaça sobe ela desce no chão

Chegou no baile ela chama atenção

Ela para o rolê

E todo mundo vê

Tá no estilo jogadora cara

Não erra um look

Só anda de Gucci

Armani, Pandora e Prada

Não bate de frente com a braba das braba

Refrão

Liga o flash

Liga o flash que ela desce

Filma essa delicia

Que ela merece

Liga o flash

Liga o flash que ela desce

É a braba, é a chefe

Ela explodiu esquece

Drª Deolane (Grito de Guerra 2x)

Respeita a chefe

Respeita a chefe

Quando ela manda

A galera obedece