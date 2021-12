Perfil de Deolane Bezerra no Instagram fica fora do ar

O perfil de Deolane Bezerra no Instagram ficou fora do ar nesta segunda-feira (6). Com isso, a advogada e DJ, que é viúva de MC Kevin, perdeu os cerca de 13 milhões de seguidores que já havia acumulado.

Segundo o portal Contigo, do Uol, é a segunda vez que isso acontece com a famosa. Antes, ainda neste ano, ela havia perdido a conta na rede social e precisou criar outra para retomar sua rotina de postagens. O perfil substituto está inativo até o momento, mas chegou a reunir mais de cinco milhões de seguidores.

A influenciadora ainda não se posicionou em outra rede social sobre o assunto. No último domingo (5), ela participou do primeiro dia do evento 'Farofa da Gkay', promovido pela atriz e também influenciadora Gessica Kayane em Fortaleza.

Repercussão

No Twitter, seguidores de Deolane repercutiram seu banimento do Instagram. Alguns acreditam que a conta foi bloqueada após publicidade não indicada. "Insta da Deolane caiu por publi não sinalizada, isso é um erro que vejo muitos influenciadores grandes e pequenos fazendo", conjecturou uma.

"Ela ainda tem o povo! Após declarar apoio ao nosso papai Lula, conta da Dra. Deolane Bezerra no Instagram é derrubada mais uma vez", opinou o portal BCharts.

