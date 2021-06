Cantores da banda Mastruz com Leite são diagnosticados com Covid-19

Integrantes da Mastruz com Leite, banda icônico de forró, foram diagnosticados com Covid-19, nesta semana. Mara Rodrigues, Renara Santos e Ingrid Sousa estão isoladas do grupo. Já os cantores Neto Leite, Larissa Ferreira e Vanderson Araújo seguem com a agenda de lives.

A assessoria de imprensa da banda confirmou a informação do quadro de saúde dos cantores. "A banda teve alguns casos confirmados de Covid-19 entre os integrantes no início da semana e, prontamente, isolou os que testaram positivo dos demais, que seguiram com os compromissos de agenda de lives", declarou o grupo em nota.

Ainda segundo a assessoria do grupo de forró, a Mastruz com Leite segue protocolos em cada apresentação com testagens de rotina entre os membros da banda. Em isolamento, a direção da banda monitora os integrantes afastados, que estão assintomáticos e em breve estarão de volta aos trabalhos.

A banda Mastruz com Leite é um dos grupos de forró mais ativos em shows presenciais, antes da pandemia, e também lives juninas.

Desde o início da pandemia do coronavírus, diversos cantores de forró foram diagnosticados com a doença. Wesley Safadão, Xand Avião, Vicente Nery foram alguns que tiveram testes positivos

O forrozeiro Dedim Gouveia, um dos casos mais graves do meio musical, não resistiu a doença.