Aos 68 anos, Toca do Vale realiza mais de 30 shows de São João no mês de junho; assista

Destaque por ser o "forró das vaquejadas", o cantor Toca do Vale conta com forte agenda no mês de junho. Na levada do vanerão, o forrozeiro realiza mais de 30 apresentações juninas em cidades de Alagoas, Bahia, Ceará, Piauí, Pernambuco e Sergipe.

Em entrevista à coluna — nos bastidores da live junina da produtora do cantor Xand Avião — o forrozeiro falou da rotina de "dobradas" no São João aos 68 anos.

Assista à entrevista com Toca do Vale:

Toca do Vale chama atenção por interpretações únicas de músicas do sertanejo em forró

"Eu não queria mais fazer de 20 shows em um mês, mas a procura pela gente é grande", ressaltou o forrozeiro.

Em 2021, irreverente na forma de cantar, o veterano do forró ganhou forças nas redes sociais pela intepretação da canção "Bloqueado" — sucesso do sertanejo Gusttavo Lima.

Neste mês, ele adicionou outro hit do sertanejo no repertório. No setlist de apresentações, Toca do Vale inseriu desta vez o novo trabalho de Simone Mendes, a canção "Erro Gostoso".