'Não é alimentando futrica que o PDT chegará a uma construção prática', diz Roberto Cláudio

O ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (PDT) adotou tom apaziguador nesta quinta-feira (2), na reunião do PDT Fortaleza, e disse que "não é alimentando futrica (intrigas) publicamente" que o partido conseguirá construir uma convergência. Para ele, "o tempo, a paciência e a franqueza" são os caminhos para o partido chegar a um consenso.

A fala do ex-candidato ao Governo do Estado acontece após dias de agravamento da crise do partido desde as eleições de 2022. O impasse sobre apoiar o Governo Elmano e os reflexos dessa aproximação para os planos de reeleição do prefeito da Capital, José Sarto (PDT), escalaram para episódios de ataques ao senador Cid Gomes, líder do partido e defensor da aliança com o PT, por parte de aliados de Sarto e Roberto Cláudio.

"Política a gente ganha e a gente perde a gente não pode perder é o senso da nossa coerência", ressaltou o pedetista.

Ao chegar para a reunião do diretório municipal, o qual preside, Roberto Cláudio apostou em focar nos planos para fortalecer o grupo em Fortaleza e defendeu que, em relação a Elmano e seus aliados pedetistas, "é conviver com isso, esse problema que existe dentro do partido".

"Este e o cenário que está aí no PDT. A melhor solução para isso é a gente praticar e entender que o tempo, a paciência e a franqueza serão os melhores instrumentos para a gente poder chegar a maior convergência possível dentro do partido. Dar tempo ao tempo, exercer a paciência e ser franco no que pensa são os caminhos para que a gente possa construir, ao longo do tempo, a maior convergência com isso. Eu estou muito paciente", disse Roberto Cláudio.

Adversário de Elmano no ano passado, Roberto Cláudio tem liderado a ala que critica a aliança do PDT com o PT. Ontem, no entanto, falou no sentido de apaziguar o cabo de guerra das últimas semanas.

Roberto Cláudio Presidente do PDT Fortaleza "Estou com permissão partidária, mantendo a coerência com o que eu creio, fazendo essa oposição construtiva. Quem entender que o momento é de fazer uma oposição respeitosa, construtiva, para o nosso povo, eu ficarei muito feliz em conversar, em debater e aprofundar o que penso. E quem, dentro do partido, imagina que o caminho é aderir ao governo, é seguir com o governo, eu também respeito. Isso é importante de ser compreendido se a gente quiser chegar a algum caminho. Não é alimentando esse tipo de futrica publicamente que a gente vai poder chegar a algum tipo de construção mais prática"

Segundo o ex-prefeito, o PDT de Fortaleza deve focar em manter ativa a rotina partidária para além do período eleitoral, realizando encontros e debates junto à população.

"O partido não é feito só de parlamentares eleitos. O partido é feito de movimento social, da base política, de pensamento, de ideia, e é isso que a gente quer fazer na municipal, se conectar com o pensamento do povo, suas angústias e aflições, você acha que o povo está realmente interessado nesse tipo de futrica, você acha que o povo quer saber o que um fala do outro?", pontuou.

Com informações da repórter Alessandra Castro.