'Me considero apta a entrar para o cenário nacional', diz Nailde Pinheiro, candidata à vaga no STJ

A ex-presidente do Tribunal de Justiça do Ceará, desembargadora Nailde Pinheiro, falou nesta sexta-feira (2) sobre a disputa por uma das duas vagas ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) entre magistrados de todo o País.

Do Ceará, além dela, está na lista também o desembargador Teodoro Silva Santos. No total, foram registradas 59 candidaturas às cadeiras na Corte, sendo 54 homens e cinco mulheres.

"Já demos nossa contribuição no estado do Ceará, na gestão seja do TRE (Tribunal Regional Eleitoral do Ceará) seja do Tribunal de Justiça. Então, me considero apta a entrar para o cenário nacional, esse tribunal da cidadania que poderá por bem ter uma cearense desde que meu nome seja avaliado, e é o que eu espero", disse Nailde.

A desembargadora participa da cerimônia de posse do novo presidente do TRE-CE, Raimundo Nonato Silva Santos.

