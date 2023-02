Júnior Mano vai deixar coordenação da bancada do Ceará e vaga entra em disputa; veja cotados

A coordenação da bancada de deputados federal e senadores do Ceará terá nova liderança em 2023. O atual coordenador, deputado Júnior Mano (PL), se prepara para deixar o cargo e articula, junto à bancada, uma reunião nos próximos dias para decidir o novo nome: "Defendo a alternância em torno dessa missão", diz o deputado.

Nos bastidores, a indicação mais provável é a do deputado federal Eduardo Bismarck (PDT) que chegou a assumir a função, temporariamente, em 2020, com licença do então coordenador Domingos Neto (PSD).

"Vou conversar com os deputados reeleitos, tanto os reeleitos como os novatos, reunir antes do Carnaval, pra gente discutir quem será esse nome na coordenação esse ano", ressaltou Júnior Mano, nesta quarta-feira (1°), após posse para o segundo mandato em Brasília.

Em 2023, o parlamentar, que foi um dos mais engajados na campanha pró Jair Bolsonaro no segundo turno, no Ceará, tem planos de buscar novos espaços no Legislativo. "Vou me dedicar a outros projetos na Câmara, temos muita discussão com Arthur Lira (presidente da Câmara), com o presidente do partido (Valdemar Costa Neto) para algumas comissões, presidências e relatorias", pontua.

Impasses na bancada

Coordenar uma bancada de 25 parlamentares não é tarefa fácil. Uma das funções primordiais do coordenador é apresentar as emendas coletivas ao orçamento da União e garantir o envio de recursos.

O amplo diálogo com a bancada é fundamental. No ano passado, durante o período de decisão sobre a destinação das emendas de bancada, o senador Cid Gomes ((PDT) chegou a liderar reunião com os parlamentares em busca de um acordo.

Para a nova legislatura, há ainda uma expectativa de que a coordenação das bancadas tenha atuação fortalecida no Parlamento.

O líder do Governo, deputado José Guimarães (PT), após reunião com o presidente da Câmara, disse que há possibilidades de ser criado um fórum formal de coordenadores de bancada.

"Nós discutimos, em primeiro lugar, a importância que a bancada do Ceará tem na nova legislatura. É uma bancada forte, atuante. E o presidente Arthur Lira anunciou que vai constituir o fórum formal dos coordenadores estaduais das bancadas. É uma nova esfera importante de articulação aqui na Câmara dos Deputados", pontuou Guimarães.

Nos últimos anos, a bancada do Ceará teve como lideranças Júnior Mano (2022), Genecias Noronha (2021), Eduardo Bismarck (2020)e Domingos Neto (2019/2020).

*Colaborou a repórter Flávia Rabelo, de Brasília.