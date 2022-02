Izolda Cela e Luizianne Lins se reúnem em meio a divergências na aliança entre PT e PDT no Ceará

A vice-governadora Izolda Cela (PDT) e a deputada federal Luizianne Lins (PT) estiveram reunidas, na manhã desta segunda-feira (21), na sede da Vice-Governadoria, em Fortaleza, por cerca de duas horas. Ainda não foram divulgados detalhes do encontro, que acontece em meio a impasses na aliança entre PT e PDT.

Izolda é pré-candidata do PDT à sucessão do governador Camilo Santana, do PT. A cabeça de chapa pedetista, no entanto, desagrada ala do PT, e Luizianne Lins tem sido um dos principais nomes a defender candidatura própria do partido.

Izolda tem reafirmado a defesa para que os partidos deixem as diferenças de lado em prol de um "projeto político".

PT e PDT

Desde 2014, PT e PDT estão juntos no Governo do Estado, com Camilo Santana indicado pelo ex-governador Cid Gomes (PDT) como seu sucessor. Para os pedetistas e parte do PT, é "natural" que, em 2022, o PDT dispute como cabeça de chapa.

A vaga do PT na disputa teria foco principalmente no Senado, com o nome de Camilo já indicado pelo próprio PT como pré-candidato.

Mesmo com a aliança em âmbito estadual, PT e PDT têm disputado a Prefeitura de Fortaleza nas últimas eleições. Luizianne rompeu com o grupo governista ainda no final da sua gestão como prefeita da Capital. E o fato de cada partido ter um pré-candidato a presidente da República tem agravado as divergências.

O grupo ligado à deputada federal no partido defende que um candidato do PDT ao Governo prejudica os planos de formar um palanque forte para o ex-presidente Lula no Ceará, diante da disputa com Ciro Gomes.

A fragmentação na base, no entanto, prejudica as estratégias do atual grupo político à frente do Governo, que já lida com impasses envolvendo outros partidos como PL e União Brasil.