Governo do Ceará lança sistema que integra dados de serviços a mulheres vítimas de violência

A governadora do Ceará, Izolda Cela (sem partido), lança nesta quinta-feira (15) um sistema para integrar dados de serviços que atendem mulheres em situação de violência.

O Sistema de Integração e Gestão de Informações de Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar (SIGIM) deve potencializar a gestão dos serviços de assistência social para oferecer atendimento mais adequado a cada necessidade.

O lançamento acontecerá às 9 horas, no Palácio da Abolição.

De acordo com o Governo, a ferramenta integra dados dos diferentes serviços que atendem as mulheres em situação de violência doméstica e familiar e deve contribuir "para o gerenciamento de casos, a tomada de decisão e a geração de informações para o aperfeiçoamento das políticas públicas de combate à violência contra as mulheres".