Fora da campanha estadual, Cid e Ivo Gomes devem promover atos públicos pró-Ciro no Ceará

Mesmo já tendo declarado que não fará campanha para o PDT em Sobral, o prefeito Ivo Gomes (PDT) coloca a campanha presidencial do irmão Ciro Gomes como exceção. Tanto é que afirmou nesta quarta-feira (24) que haverá mobilizações pró-Ciro envolvendo não só ele, mas o senador Cid Gomes (PDT) também.

"O Ciro é o melhor candidato a presidente do Brasil, quem vê minhas redes vê que estamos nos mobilizando. Já combinei com o Cid pra gente fazer atos públicos de apoio ao Ciro", afirmou, em entrevista ao Diário do Nordeste.

No último domingo (21), Ciro deu diferentes declarações em tom de ressentimento com o racha político entre PT e PDT, que colocou em lados opostos o líder do PDT e o ex-governador Camilo Santana (PT).

Ao ser questionado sobre o apoio de Ivo a Camilo e ausência de Cid na campanha de Roberto Cláudio, do PDT, Ciro disse que o assunto "dói no coração".

“Eu peço que você compreenda, não tenho a menor vontade de comentar esse tipo de assunto, me faz mal, dói no meu coração”, afirmou.

Ivo, no entanto, minimizou desgastes familiares. "Não tem desconforto nenhum, estou apoiando o Ciro com todo o entusiasmo. (...) O que aconteceu no Ceará todo mundo já sabe, mas isso não faz com que a gente deixe de considerar o melhor candidato a presidente do Brasil, simples assim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa", disse.

Desdobramentos do racha

Ivo Gomes foi um dos defensores públicos da candidatura à reeleição de Izolda Cela (sem partido). Com a escolha de Roberto Cláudio e os desdobramentos da crise que resultaram em candidatura adversária do PT, Ivo fez críticas a Ciro e ao ex-prefeito de Fortaleza, anunciou apoio a Camilo Santana na disputa ao Senado e disse que não fará campanha pelo PDT em Sobral.

Nem Ivo nem Cid estiveram em eventos do PDT desde o rompimento, nem mesmo da convenção que oficializou a candidatura de Ciro e na agenda de campanha dele em Fortaleza.

*Colaborou a repórter Theyse Viana.