A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e a governadora do Ceará, Izolda Cela (sem partido) se encontram em Brasília na última quarta-feira (17), durante a posse do ministro Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O encontro entre a primeira mulher a ocupar o Executivo do País e a primeira governadora do Ceará aconteceu na saída do evento.

Mesmo com a troca de cumprimentos rápidos, Dilma fez elogios à governadora e ao trabalho desenvolvido no Ceará.