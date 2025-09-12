Você sabia que a edição genética já é possível?

O nosso DNA é como se fosse um grande “manual de receitas” de como o nosso organismo deve funcionar. Mas você sabia que existe uma biotecnologia chamada CRISPR que pode editá-lo e modificar o funcionamento do nosso corpo? O DNA humano é como se fosse um texto com bilhões de letras, e o espaço que cada letra ocupa é fundamental para o funcionamento do nosso corpo.

E esse “código da vida” tem todas as instruções de como nosso organismo deve funcionar para manter o equilíbrio (homeostase) e, consequentemente, manter a nossa vida. No entanto, quando alguma dessas letras está fora do lugar, por conta de mutações genéticas, por exemplo, isso pode fazer com que ocorra desequilíbrios dentro do nosso corpo e se desenvolvam doenças. Um exemplo muito comum de mutações assim é o câncer, que é o que chamamos de neoplasia, quando células anormais começam a crescer de forma desordenada porque perderam a regulação do seu ciclo celular.

Veja também Italo Henrique Como nascem as grandes descobertas científicas: ou melhor, como nasce a ciência? Italo Henrique Os impactos neurobiológicos das redes sociais na desatenção no trabalho e nos estudos

A biotecnologia CRISPR entra nesse contexto pois ela é justamente um tipo de tecnologia de modificação genética que funciona como se fosse uma “tesoura” molecular que contém instruções para cortar uma parte do DNA (que está associado ao que está causando uma doença, por exemplo) e corrigi-lo. Essa descoberta científica foi realizada pelas cientistas Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier, o que fez com que elas fossem laureadas com o prêmio Nobel da química em 2020.

A CRISPR se configura como uma grande aposta para a busca por cura para doenças genéticas e outras condições de saúde. Já existem ensaios clínicos utilizando essa bioengenharia para tratar anemia falciforme e os resultados clínicos têm se mostrado promissores.

No mundo científico, a CRISPR tem sido considerada uma das maiores descobertas deste século. No entanto, é importante destacar que, até que ocorram aplicações clínicas dessa tecnologia de bioengenharia, se leva algum tempo, pois para que um tratamento passe a ser usado em seres humanos, ele precisa passar por vários protocolos rígidos e bem estabelecidos, indo da pesquisa básica em laboratório para pesquisa translacional até chegar na pesquisa clínica.

E isso é essencial para que tratamentos eficazes e seguros possam ser desenvolvidos, tendo em que vista que se a edição genética ocorresse em uma parte do DNA que não deveria isso poderia acarretar consequências graves, como mutações indesejadas, levando ao desenvolvimento de outras doenças. Por isso, é necessário respeitar o tempo com o qual a ciência avança, porque esse tempo é necessário para nossa segurança.

Além disso, é preciso citar também que existem diversos debates dentro da bioética sobre o uso da CRISPR, já que ela realiza edições no DNA humano e isso poderia por acabar “reescrevendo” o código da vida (o genoma humano). Todas essas discussões são importantes e devem ser realizadas em debates que envolvam e considerem as diferentes camadas sociais e como essa biotecnologia pode impactar a saúde e a vida humana no momento de sua aplicação e no futuro das próximas gerações.

*Esse texto reflete, exclusivamente, a opinião do autor.