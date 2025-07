Por que a divulgação científica é importante?

Em tempos modernos como o nosso e em que as tecnologias são uma parte constante de nossas vidas, talvez você já deva ter visto vídeos de pessoas divulgando novidades científicas e se perguntado: “mas para que isso é importante?”. Mas, agora, eu que te pergunto, será que a divulgação científica é importante apenas para que você fique sabendo curiosidades sobre uma nova espécie de lobo-guará?”.

A resposta eu acho que você já sabe e ela é: não! Isso pode até parecer óbvio para você, mas para algumas pessoas, infelizmente, ainda não é. Por conta de tantas desigualdades no acesso à educação, alguns indivíduos acabam nem sabendo como a divulgação científica pode impactar suas vidas.

Bom, mas para compreender a importância da divulgação científica é primeiro necessário entender o que ela é.

A divulgação remete ao ato de compartilhar um determinado conteúdo e científica vem do latim scientificus, que é formada por duas partes: scientia que remete a conhecimento ou saber e -ficus que é um sufixo que indica fazer ou produzir. Nesse sentido, a divulgação científica tem como objetivo compartilhar notícias sobre a produção do saber científico. No entanto, não adianta compartilhar do jeito que está nos artigos científicos e nos livros acadêmicos, é necessário que esse conteúdo seja adequado ao público leigo.

É aqui que entra a importância da divulgação científica: ela permite que o público geral possa conhecer conceitos e fenômenos científicos que ocorrem à sua volta (ou não) de forma acessível e que possibilite a tomada de decisões de forma esclarecida.

Por exemplo, as pessoas tomam vacinas porque ocorre uma divulgação científica (feita pelo Ministério da Saúde, pelos veículos midiáticos, etc) sobre os benefícios das vacinas e como elas têm sua eficácia comprovada com base em evidências científicas. Caso não ocorresse essa divulgação científica de forma acessível talvez as pessoas ficassem receosas na hora de tomar uma vacina.

Veja também Italo Henrique Vírus e mutações: entenda como surgem as variantes da Covid-19 e os seus riscos Italo Henrique Ciência pode ser feita ainda na educação básica?

Esse é apenas um dos muitos exemplos. A divulgação científica possibilita que o público geral possa compreender as decisões sobre saúde, meio ambiente, tecnologia e cultura que são tomadas pelos seus representantes políticos. O compartilhamento desses conhecimentos de forma acessível e didática permite que a Dona Maria, que não concluiu o ensino fundamental e nem o ensino médio, em uma conversa com o Agente Comunitário de Saúde aprenda porque usar água sanitária e vinagre para limpar a casa pode fazer mal a sua saúde (pois a mistura libera gás cloro, um composto tóxico que pode causar irritação nos olhos e dificuldades para respirar, dentre outros sintomas), por exemplo.

Isso é divulgação científica! Um conhecimento compartilhado de modo simples pelo Agente de Saúde possibilitou que a Dona Maria deixasse de realizar um hábito que podia no futuro causar um dano a sua saúde. O compartilhamento da ciência de modo consciente e acessível deixa os nossos cidadãos mais informados e preparados para tomar decisões no dia a dia que possam vir a interferir na sua saúde, na sua casa, na sua família e na sua vida em comunidade.

Por isso digo e repito: a ciência não deve ficar retida apenas na Academia. O conhecimento precisa chegar ao povo de forma simplificada e didática para que possa causar impacto social positivo, pois esse é um dos principais objetivos da ciência: causar impacto social.

E sim, sei que essa não é uma tarefa simples, por isso é cada vez mais necessário que nós cientistas (dos juniores aos sêniores) dominemos habilidades de comunicação e escrita para o público geral. E ainda mais importante: é preciso que mais oportunidades nos sejam dadas para falar sobre ciência e que o trabalho da produção do conhecimento científico seja valorizado pelo governo e pela sociedade.