Venda de carros novos cresce 11,6% em 2023; veja modelos preferidos dos cearenses

Acompanhando o resultado nacional, a venda de carros novos no Ceará registrou números positivos em 2023. Foram 43,2 mil emplacamentos de veículos dos segmentos auto e comercial leve, crescimento de 11,6% no ano passado em relação ao resultado de 2022. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (4) pela Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

O segmento auto acumulou 35,1 mil unidades vendidas no Ceará, enquanto os comerciais leves somaram 8,1 mil emplacamentos. Separadamente, o setor auto cresceu 10,1% em 2023 na comparação com 2022 e os emplacamentos de comerciais leves avançaram 18,6% no período.

Veja também

De acordo com a Fenabrave, o programa de incentivo à compra de carros novos do Governo Federal e a melhora do crédito, com o início do ciclo de redução das taxas de juros nos últimos meses de 2023, contribuiu para a alta das vendas.

“A disponibilidade e o custo do crédito têm muita influência na decisão de compra dos consumidores. Com a ligeira melhora na inadimplência, no último trimestre de 2023, percebemos que houve uma maior disponibilização de crédito por parte das instituições financeiras e isso foi captado pelo mercado”, disse o presidente da Fenabrave, Andreta Jr.

Automóveis e comerciais leves mais vendidos

O Ônix, da Chevrolet, ainda é o carro preferido do cearense, com 2,9 mil emplacamentos em 2023. Em seguida, aparecem o Strada (Fiat), com 2,6 mil vendidos; e o Creta (Hyundai), com 2,4 mil.

Veja a lista dos mais vendidos no Ceará

Ônix (GM): 2.918 Strada (Fiat): 2.646 Hyundai (Creta): 2.405 Ônix Plus (GM): 1.931 Tracker (GM): 1.866 Polo (Volkswagen): 1.633 Compass (Jeep): 1.582 Mobi (Fiat): 1.358 Argo (Fiat): 1.337 HB20 (Hyundai): 1.219 Kwid (Renault): 1.218 Pulse (Fiat): 1.171 Cronos (Fiat): 1.138 Renegade (Fiat): 1.133 Kicks (Nissan): 1.021

Fonte: Fenabrave

Motos

As vendas de motocicletas também cresceram no Ceará. Em 2023 foram 72,4 mil emplacamentos contra 63,3 mil em 2022, alta de 14,3% no período.

Ao todo, considerando autos, comerciais leves, caminhões, ônibus, motos e implementos rodoviários, as vendas de veículos no Ceará em 2023 cresceram 12,7%, com 121,9 mil emplacamentos de janeiro a dezembro.

Setor projeta novo crescimento em 2024

A Fenabrave também conta com boas perspectivas para a venda de carros novos em 2024. A expectativa é de que todos os segmentos cresçam 13,5% neste ano em relação ao ano de 2023, somando 2,4 milhões de unidades emplacadas em todo o Brasil.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil