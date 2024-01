Preços de carros seminovos e usados devem cair até R$ 10,6 mil em 2024; veja preços e modelos

O ano de 2024 deve ser de boas oportunidades para quem deseja comprar um veículo seminovo ou usado. Isso porque a previsão é de que os preços caiam de 6% a 8%, de acordo com o Sindicato dos Revendedores de Veículos Automotores do Estado do Ceará (Sindivel).

Por exemplo: um Ônix do ano 2020, da Chevrolet, seminovo, vendido por R$ 81 mil, pode passar a custar R$ 74,5 mil; um desconto de R$ 6,4 mil caso o preço caia 8%. Um UP (Volkswagen) do ano 2015, anunciado por R$ 43,9 mil, pode ficar até R$ 3,5 mil mais barato.

Uma Hilux 2014/2015 (Toyota), vendida por R$ 132,9 mil, custaria R$ 10,6 mil a menos com o desconto de 8%.

Um Fox (Volkswagen) 2016/2017, de R$ 55,9 mil, pode custar R$ 51,5 mil com a queda de 8%, caso se concretize, representando R$ 4,4 mil a menos. Os valores acima foram colhidos pela coluna em páginas de algumas lojas de seminovos e usados em Fortaleza.

Veja lista de alguns modelos e preços com perspectiva de redução:

Ônix 2020 (Chevrolet)

Preço em 02/01: R$ 81.000

Preço com a redução de 6%: R$ 76.140

Preço com a redução de 8%: R$ 74.520

Fox 2016/2017 (Volkswagen)

Preço em 02/01: R$ 55.900

Preço com a redução de 6%: R$ 52.546

Preço com a redução de 8%: R$ 51.428

Kwid 2018/2019 (Renault)

Preço em 03/01: R$ 45.900

Preço com a redução de 6%: R$ 43.146

Preço com a redução de 8%: R$ 42.228

WR-V 2020 (Honda)

Preço em 03/01: R$ 88.900

Preço com a redução de 6%: R$ 83.566

Preço com a redução de 8%: R$ 81.788

Civic 2016/2017 (Honda)

Preço em 03/01: R$ 98.900

Preço com a redução de 6%: R$ 92.966

Preço com a redução de 8%: R$ 91.048

Hilux 2014/2015 (Toyota)

Preço em 03/01: R$ 132.900

Preço com a redução de 6%: R$ 124.926

Preço com a redução de 8%: R$ 122.268

A perspectiva de redução está amparada na queda da inadimplência, na redução das taxas de juros e na oferta um pouco maior de veículos. Contribuiu para elevar o número de carros no mercado o programa de descontos para carros novos implementado pelo Governo Federal no ano passado.

“Foi uma medida pontual que atrapalhou um pouco naquele momento, mas deu uma aquecida no mercado de novos, representando uma boa oferta futura de seminovos e usados”, pontua Everton Fernandes, presidente do Sindivel no Ceará.

Resquícios da pandemia

Apesar da oferta maior de carros, ele destaca que a pandemia continuará produzindo efeitos sobre o mercado em 2024 por causa da oferta reduzida de veículos dos anos 2020, 2021 e 2022. “Temos uma oferta pequena desses veículos, então é o único fator que deve atrapalhar neste ano”.

Ao passo que as perspectivas são de queda nos preços, o Sindivel prevê crescimento entre 3% e 5% na venda de veículos novos e seminovos em 2024 - acima do crescimento de 1,8% observado em 2023. “Lógico que essa previsão para 2024 vai depender de algum cenário específico, como guerras no cenário internacional, que é outro fator que afeta internamente, dependendo das proporções que os conflitos tomam”.

Vendas

Ao longo de todo o ano de 2023, conforme dados da Federação Nacional das Associações dos Revendedores dos Veículos Automotores (Fenauto) repassados pelo Sindivel, foram comercializados 380,4 mil veículos no Ceará, sendo 184,2 mil do segmento auto e 35,2 mil comerciais leves. O restante corresponde às motos, comerciais pesados e outros.

Os automóveis mais vendidos de novembro foram Gol (Volkswagen); Corolla (Toyota) e Onix. Nos comerciais leves - que são carros que servem para passeio e para transporte de carga, o pódio ficou para a Hillux (Toyota); Strada (Fiat) e Saveiro (Volkswagen).

