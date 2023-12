7 cidades da Grande Fortaleza estão entre os 10 maiores PIBs do Ceará; veja ranking

Fortaleza, Maracanaú e Caucaia lideram o ranking do Produto Interno Bruto (PIB) do Ceará. Em seguida, aparece São Gonçalo do Amarante, onde está instalado o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp). Ao todo, 7 das 10 cidades com o maior PIB do Estado ficam na grande Fortaleza.

Os indicadores municipais foram divulgados, nesta sexta-feira (15), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O levantamento, no entanto, considera os valores de 2021, um ano após o início da pandemia de Covid-19.

Atrás da Capital, Maracanaú, um dos maiores municípios do Estado, tem uma economia pujante também em razão do polo industrial. Caucaia, além de também ser cidade com uma grande população, ainda abriga parte do Cipp.

Em relação à Fortaleza, segundo o relatório do IBGE, “cabe destacar seu avanço entre as capitais ao longo desses dezenove anos, despontando como a primeira do Nordeste”. Em 2002, diz a nota, Fortaleza era a décima capital ficando em nono ao ultrapassar Recife em 2010. Em 2019, supera Salvador, mantendo-se na oitava colocação desde então.

