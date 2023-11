Réveillon 2024: ocupação hoteleira deve ser de 95%, projeta ABIH-CE

Período de grande expectativa para o turismo cearense, o fim de ano deve trazer um bom volume de visitantes ao Ceará. Essa expectativa é corroborada pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Ceará (ABIH-CE), que projeta ocupação de 95% dos leitos disponibilizados pelos empreendimentos no Réveillon 2024.

A informação é do presidente da ABIH-CE, Régis Medeiros. Ele acredita que a magnitude da festa da virada, anunciada em outubro pela Prefeitura, deve atrair os turistas e manter a ocupação hoteleira deste fim de ano próxima ao patamar alcançado no Réveillon 2023, quando 94% dos leitos foram ocupados.

“O Réveillon 2024 é quase um festival de verão, porque são três dias de festa. Estamos fazendo uma divulgação maciça”, diz Medeiros.

Se para a virada as expectativas são positivas, para 2024 o olhar é de preocupação. Isso porque a crise irresoluta no setor aéreo que tem provocado escassez de aeronaves e, consequentemente, voos, estão deixando as tarifas 'indigestas'. “Estamos com menos voos e as tarifas estão indigestas para o Brasil. Não estou falando só do destino Ceará. Esse descompasso no setor aéreo ainda preocupa muito”.

“Você não anda mais em um avião que não esteja lotado e não compra mais uma tarifa com preço mais baixo como antes. Com certeza isso é um gargalo, é uma luz amarela para vermelha para 2024. Não dá para vir de São Paulo para cá pagando R$ 4 mil, R$ 5 mil”, diz o presidente da ABIH-CE, reforçando que esses preços inviabilizam a vinda do turista.

O presidente da ABIH-CE também falou sobre o novo parque do Beach Park, que deve abrir as portas do primeiro semestre de 2024 e conta com um investimento de R$ 25 milhões. “Vem a somar como mais um equipamento turístico na Grande Fortaleza. Isso faz com que o turista fique mais tempo porque tem mais coisa pra fazer”.

