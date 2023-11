Novo parque do Beach Park terá investimento de R$ 25 milhões

O Arvorar, novo parque do Beach Park que será instalado em Aquiraz, na Grande Fortaleza, tem investimento de R$ 25 milhões. A informação foi divulgada pelo CEO do Beach Park, Murilo Pascoal. O equipamento deve ser inaugurado no 1º semestre de 2024, com foco no contato com a natureza.

O CEO afirmou que as obras do parque já estão nas fases finais, com 80% concluídas, e os animais devem começar a chegar ainda em 2023. “Vão ser gerados 64 empregos diretos, e os indiretos se multiplicam. Já temos uma equipe inicial, com gerente, três veterinários, um biólogo e um zootecnista. Conforme a gente for recebendo os animais, a gente vai aumentando a equipe”, afirmou.

Mais de 20 atrações estarão disponíveis no parque, como circuito de trilhas aéreas, aviários de imersão e torres para visão 360° do local. O equipamento também terá anfiteatro, playground e restaurante com vista para a Lagoa do Mato. Os valores dos ingressos ainda não foram divulgados.

Murilo Pascoal aponta que o parque, além de ser mais uma atração turística, deve ser uma programação importante para famílias e escolas. “A gente vai fazer programas voltado para as escolas. O parque tem um potencial muito forte educacional. Vai ser um parque diferente para cada idade, vai ter um programa desenvolvido diferente para crianças e adolescentes”, aponta.

Novo parque

O Arvorar será instalado num ambiente de mata de tabuleiro – zona de transição que reúne ecossistemas dos biomas da caatinga, cerrado e mata atlântica, na beira da Lagoa do Mato. São 20 mil m² de extensão, espaço que receberá três diferentes tipos de visitas guiadas.

Segundo o Beach Park, a maioria das aves será encaminhada ao parque via Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Ceará (Semace), órgão responsável pela destinação da fauna apreendida e resgatada do tráfico de animais.

Após chegarem ao local, os animais devem passar por um processo de aclimação por cerca de três meses, segundo Murilo Pascoal.

O parque é uma iniciativa de repovoamento de aves nativas do Ceará ameaçadas de extinção, em parceria com as ONGs Associação Caatinga e Associação de Pesquisa e Preservação de Ecossistemas Aquáticos (Aquasis).

Veja detalhes do novo parque:

Um circuito de trilhas aéreas (com desafios e escorregadores) e um grande redário (de cordas tensionadas) para brincadeiras ou descanso perto da copa das árvores;

Torre em formato de ninho de pássaro, onde cada um de seus quatro andares contará curiosidades sobre nossa fauna e flora, permitindo uma visão 360 graus do parque e dos seus arredores;

3 aviários de imersão, com área total de 3 mil m² e capacidade para 270 pessoas simultâneas. O trajeto será monitorado por educadores ambientais, com cerca de 250 animais, reunindo aves da fauna brasileira, como araras, papagaios e periquitos, além de outras espécies como alguns répteis e pequenos mamíferos.

