Minha Casa, Minha Vida: 6,5 mil unidades devem ser contratadas no Ceará até o fim de 2023

Remodelado, o programa Minha Casa, Minha Vida deve ter 6.254 unidades habitacionais contratadas no Ceará até o fim deste ano, revelou o assessor especial do Ministério das Cidades, Helder Melillo. O número se refere à faixa 1, que é destinada às famílias com renda mensal de até R$ 2.640.

O representante do Ministério das Cidades esteve em Fortaleza na última sexta-feira (23) para a assinatura da primeira normativa do Minha Casa, Minha Vida no Ceará. Na ocasião, Maracanaú deu a contrapartida de isenção de ITBI, além de anunciar outras isenções, para se tornar apta a receber os recursos federais para dar início às contratações.

De acordo com Melillo, as contratações devem começar nos próximos 10 ou 15 dias. “As portarias do MCMV foram publicadas na última sexta, dois dias depois da aprovação no Congresso e agora a Caixa está finalizando os processos operacionais e em 10 ou 15 dias o programa já vai iniciar. Aí vai depender das construtoras e das prefeituras que vão apresentar projetos para a Caixa”, diz.

“Esses empreendimentos só vão ser contratados em municípios que tiverem como contrapartida, por exemplo, a isenção do ITBI. A assinatura hoje com a Prefeitura de Maracanaú vai de encontro, então a partir da publicação da lei, os recursos do Minha Casa, Minha Vida poderão ser destinados a esses municípios”, detalha Melillo.

Na última quarta-feira (21), a Câmara Municipal de Fortaleza aprovou projeto de lei que isenta ITBI e IPTU de imóveis do Minha Casa, Minha Vida. A isenção também valerá para as construtoras, por meio do ISS (Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza) e de taxas referentes às licenças de parcelamento do solo, construção e "Habite-se".

Novo Minha Casa, Minha Vida

Na última terça-feira (20), o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Temo de Serviço efetuou mudanças no programa habitacional: o aumento do subsídio, redução na taxa de juros e ampliação do teto de imóveis que podem ser adquiridos pelas famílias.

O subsídio para famílias de baixa renda nas faixa 1 (renda mensal de até R$ 2.640) e faixa 2 (até R$ 4,4 mil) passou de R$ 47 mil para até R$ 55 mil;

A taxa de juros para famílias que ganham até R$ 2 mil passou de 4,25% para 4% ao ano no caso das regiões Norte e Nordeste, e de 4,5% ao ano para 4,25% para Sudeste, Sul e Centro-Oeste;

O valor máximo do imóvel a ser comprado na faixa mais alta do programa, a faixa 3, para famílias que ganham entre R$ 4,4 mil e R$ 8 mil, passou para R$ 350 mil (antes esse teto era de R$ 264 mil);

O teto dos imóveis para faixa 1 e 2 do MCMV ficará entre R$ 190 mil e R$ 264 mil, a depender da localização do imóvel.

