Grupo empresarial quer levantar R$ 200 milhões para projeto imobiliário de luxo na Praia do Preá

Diretores do Grupo Carnaúba e da XP Asset Management vêm se reunindo desde a semana passada com investidores para apresentar o FII XP Grupo Carnaúba, fundo imobiliário de ambas as empresas que querem transformar a Praia do Preá, em Cruz, no litoral oeste do Ceará, no primeiro destino turístico planejado do Brasil.

A reunião incluiu um Road Show para angariar recursos (fundraising) para financiar o projeto imobiliário na região. Ao todo, o fundo planeja arrecadar até R$ 200 milhões para impulsionar a iniciativa.

O foco principal do fundo é destacar o potencial do turismo planejado e responsável no país. O Road Show acontecerá até o fim de agosto, apresentando o projeto a escritórios de agentes autônomos da rede XP.

“Frequentamos o Preá há mais de 10 anos e acompanhamos de perto o crescimento da região, tanto pelo aumento da popularidade do kitesurf como pela implantação do aeroporto de Jericoacoara. Estabelecemos laços com a comunidade, autoridades governamentais, colegas empreendedores e outros proprietários de terrenos. Todo esse envolvimento nos deu confiança para traçar um plano um pouco mais ambicioso, visando o desenvolvimento de um novo destino”, diz Eduardo Juaçaba, sócio e Diretor Jurídico do Grupo Carnaúba.

OS PROJETOS

O desenvolvimento do Preá pelo Grupo Carnaúba é sustentado por três pilares estratégicos:

Imobiliários, que incluem loteamentos, condomínios, hotéis e pousadas;

Desenvolvimento urbano ordenado: coordenado por especialistas em meio ambiente, arquitetura, urbanismo, antropologia, saúde e tratamento de resíduos;

Comprometimento social, com a criação do Instituto Camboa, que desenvolverá ações duradouras para sustentar o desenvolvimento socioeconômico da região.

Um dos projetos já em construção é o Vila Carnaúba, um condomínio de alto padrão com 230 lotes, que registrou um índice de 80% nas vendas na primeira fase e que deve ser entregue em 2024.

Com lotes com uma média de 1000 metros quadrados (m²), o Vila Carnaúba onde não existem muros entre as casas, restringindo as construções para até 30% do lote e proibindo a circulação de veículos a combustão, entre algumas medidas.

O empreendimento oferecerá 15 tipos de casas com projetos assinados por Miguel Pinto Guimarães, com valores a partir de R$ 3 milhões, incluindo o terreno. O condomínio terá ainda infraestrutura para a prática de esportes e uma escola de kitesurf.

Em paralelo, o Grupo já lançou o Carnaúba Wind House, um clube com hospedagem e para a prática do kitesurf, onde não é necessário adquirir uma casa.

No lançamento, foram vendidos todos os 100 títulos colocados à disposição. Os valores variam de R$ 330 mil a R$ 550 mil, com um crédito vitalício de até R$ 100 mil anuais para ser utilizado em sete tipos diferentes de bangalôs.

O empreendimento prevê ainda um total de quatro hotéis no Preá até 2033. A estreia será com o Anantara Preá, primeiro resort da famosa cadeia oriental no Brasil, com previsão de inauguração para 2026.

LUCROS DE INVESTIDORES

Esse é o quinto fundo da XP Asset com a tese de ganho de capital, voltado para aquisição de uma participação de 25% a 30% na holding Grupo Carnaúba. Com uma área total de 12 milhões de m², a localização atrai investidores.

O fundo oferece duas classes de cotas, A e B, com valores de R$10 milhões e R$300 mil, respectivamente, destinadas a investidores profissionais com mais de R$10 milhões de patrimônio.

Ao todo, o FII XP Grupo Carnaúba terá um prazo de oito anos, com possibilidade de extensão a dez anos com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento imobiliário da região.

À medida que a holding distribuir dividendos, o fundo repassará esses rendimentos aos cotistas, com previsão de início de distribuição de dividendos em 2027.

O retorno previsto no cenário-base é de IPCA mais 20% líquido. Os múltiplos do equity devem ser de entre três e cinco vezes.

Com essa visão de transformar o Preá em uma comunidade completa, o Grupo Carnaúba já estabeleceu parcerias estratégicas em 2021, quando captou R$150 milhões para adquirir terrenos. Agora, os recursos provenientes do fundo serão direcionados para o financiamento dos projetos já em construção na região.

