Financiamento de veículos cresce 25,8% no Ceará em janeiro

O financiamento de veículos no Ceará abriu 2024 com crescimento. Em janeiro, foram 15,7 mil unidades financiadas - crescimento de 25,8% na comparação com janeiro de 2023. Os dados são da B3. O dado considera veículos novos e usados.

Apesar dos números positivos na comparação interanual, houve queda de 9,3% em relação ao mês de dezembro do ano passado.

Veja também

Motos se destacam

Considerando os resultados por segmento, as motos apresentaram o maior crescimento na comparação com janeiro de 2023. Foi registrado aumento de 41,7%, porém houve queda de 25,3% em relação ao mês de dezembro.

Nos autos leves, a elevação foi de 20,2% ante igual período do ano passado e de 1% na comparação com dezembro.

Já o número de veículos pesados, a exemplo de caminhões e ônibus, financiados em janeiro deste ano foi 16,7% maior do que em igual período do ano passado, mas 21,6% menor do que em dezembro.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil