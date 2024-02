Shopee no Ceará: brilho labial e máquina de cortar cabelo são os itens mais vendidos no Estado

Duas em cada dez pessoas com acesso à internet no Ceará acessam mensalmente o aplicativo da Shopee, plataforma de comércio eletrônico pertencente ao Sea Group (Singapura). Brilho labial e máquina de cortar cabelo são os itens que os cearenses mais compram pelo marketplace.

À coluna, a Shopee informou que, em janeiro, esses foram os campeões de venda do site, considerando os consumidores do Ceará. Massageador elétrico, relógio eletrônico unicórnio e garrafa térmica de água formam o top 5 de vendas no Estado.

Itens mais vendidos no Ceará em janeiro

Brilho labial fosco à prova d'água Máquina De Cortar Cabelo Massageador Elétrico Relógio Eletrônico Unicórnio Garrafa de água térmica

A plataforma também revelou os itens mais buscados pelos consumidores no Ceará. A garrafa de água térmica foi o item mais procurado em janeiro. Em seguida, aparece a papete feminina e o fone sem fio bluetoth.

Veja a lista dos itens mais buscados no Ceará

Garrafa de água térmica Papete feminina Fone sem fio bluetooth Mochila escolar Mochila infantil

Vendedores

Marketplace com mais de três milhões de vendedores brasileiros, 90% das vendas são realizadas por vendedores do País. A Shopee tem no Ceará o segundo maior número de vendedores do Nordeste.

Tendências de Carnaval

Um levantamento da Shopee mostrou ainda quais foram os itens mais buscados pelos cearenses para o Carnaval. Entre os campeões de procura estavam fantasia infantil, maquiagem para o Carnaval e saia de fita. Já os campeões de vendas são as saias, com fitilhos ou tule, e fantasia infantil de unicórnio.

Mais buscados no Ceará para o Carnaval

Fantasia Infantil Maquiagem para Carnaval Saia de Fita Fantasia de Carnaval Máscara de Carnaval

Mais vendidos no Ceará para o Carnaval

Saia com Fitilho Saia de Tule Tutu Fantasia Infantil Unicórnio Par de Ombreiras com Fitilho Saia com Glitter Infantil

