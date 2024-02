Ceará tem o quinto menor vale-refeição do País, diz Alelo; gasto médio por refeição é de R$ 36,8

O valor médio do vale-refeição no estado do Ceará foi calculado em R$ 376,8, conforme pesquisa realizada pela Alelo em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). Apesar de ser a quinta menor média do País, o valor médio teve uma variação real (quando é descontada a inflação) de 8,4% nos últimos 12 meses.

Veja também

A média corresponde ao mês de dezembro de 2023 e só não é menor do que as médias de vale-refeição em Sergipe (R$ 374,6); Piauí (R$ 347,8); Paraíba (R$ 330) e Acre (R$ 240,4). Além disso, o vale-refeição médio no Ceará está bem abaixo da média do Brasil, de R$ 474,9.

A pesquisa também revela quanto o cearense gasta, em média, por transação: R$ 36,8. É o oitavo menor gasto médio do País.

Vale-alimentação

O valor médio do vale-alimentação no Ceará é ainda menor se comparado ao valor médio do vale-refeição, porém está em uma posição um pouco melhor na comparação com outros estados brasileiros. O Ceará tem o décimo terceiro maior valor médio do benefício dentre as Unidades da Federação, com R$ 364,4.

No caso do vale-alimentação, houve variação real negativa no valor médio do benefício, de -2,7% nos últimos 12 meses. No Brasil, a média foi calculada em R$ 368,6. Ao todo, o cearense recebe, em média, R$ 741,2 de vale-alimentação e vale-refeição, conforme a pesquisa.