Pix em compras no Ceará cresce 74% com valor médio é de R$ 371, aponta Itaú

O número de operações no Ceará de CPF para CNPJ utilizando o Pix, método de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central, cresceu 74% no ano passado em relação ao ano de 2022, de acordo com estudo do Itaú Unibanco. O valor total transacionado no Estado também apresentou alta de 40%, com um tíquete médio de R$ 371.

A pesquisa, que analisa o comportamento de consumo dos cearenses em 2023, revela ainda que a geração Y é a que mais utiliza a forma de pagamento, com 56% das compras realizadas com Pix, seguida da geração X, com 25%, da Z, com 14%, e dos babyboomers, com 5%.

"O Pix tem ocupado cada vez mais espaço na vida dos brasileiros, com um papel complementar ao dos cartões de crédito e débito nas relações de consumo. A disposição dos consumidores de acessar cada vez mais serviços financeiros digitais tem impulsionado positivamente o mercado, o levando ao desenvolvimento de novos recursos para melhorar a experiência dos clientes", explica Moisés Nascimento, diretor do Itaú Unibanco.

Cartão de crédito

A pesquisa também avaliou o uso dos cartões de crédito. Considerando Pix e cartão de crédito, houve alta de 12% no total transacionado pelos brasileiros no estado do Ceará em 2023 na comparação com 2022, e de 7% no número de transações.

Considerando apenas as compras realizadas no ambiente online, o uso do cartão virtual também apontou alta relevante, de 63% na quantidade de operações, e de 41% no valor transacionado.

