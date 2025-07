Empresários dos setores que mais exportam no Ceará e Elmano se reúnem com Alckmin em Brasília

Numa corrida contra o tempo para mitigar os efeitos do tarifaço de 50% anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre produtos brasileiros, empresários cearenses, capitaneados pelo governador Elmano de Freitas, se reúnem na manhã desta terça-feira (29) com o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin.

Participam do encontro nomes dos principais setores da pauta exportadora cearense. O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, e o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec), Amílcar Silveira, integram o grupo.

André Luiz, da Grendene; Marcelo Matos, da Aeris Energy; Paulo Gonçalves, primeiro-secretário e responsável pelos assuntos de comércio do Sindicato das Indústrias de Frio e Pesca do Ceará (Sindfrio); Erick Torres e Jorge Oliveira, ambos da ArcelorMittal; Felipe Gurgel, da Durametal; e Carlos Rubens, produtor e exportador de rochas ornamentais, também estão na reunião com o vice-presidente Geraldo Alckmin.

Entre janeiro e junho deste ano, o Ceará comercializou com o exterior US$ 1,072 bilhão (cerca de R$ 6 bilhões) em produtos, sendo os EUA o destino de mais da metade dos produtos enviados pelo Estado. O Estado deve ser o mais afetado pela decisão de Trump.