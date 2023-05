Carrefour Aldeota: veja histórico do prédio que já foi Hiper Mercantil e Romcy

O ano era 2005 quando o grupo francês Carrefour, no Brasil desde a década de 70, se preparava para mais um grande investimento no Ceará: a inauguração de uma loja na Aldeota que ocuparia o espaço do até então Hiper Mercantil.

Dezessete anos depois, o Carrefour Aldeota encerra as atividades e lança no ar a incógnita sobre o quê deve ocupar o valioso espaço da esquina entre as avenidas Barão de Studart e Antônio Sales.

Legenda: Após o Romcy e antes do Carrefour, houve um período em que o Hiper Mercantil ocupou o espaço Foto: Reprodução/Facebook

Na época da chegada do Carrefour, foi anunciado um investimento de R$ 5 milhões para a reforma do espaço com o objetivo de implementar uma loja moderna e que prometia "concorrência acirrada no mercado", conforme matéria de 2005 publicada pelo Diário do Nordeste. A inauguração ocorreu em 2006.

Legenda: Carrefour foi inaugurado em 2006 e deve funcionar até junho deste ano Foto: Ismael Soares

Ainda conforme a matéria, a área de vendas a ser ocupada pelo Carrefour na época contava com quatro mil metros quadrados. O empreendimento tinha a proposta de ser mais sofisticado que a loja da Maraponga "para atender aos consumidores daquela área da cidade", disse o Carrefour, à época, se referindo ao bairro Aldeota.

O Carrefour falava na geração de cerca de 700 empregos, sendo 350 diretos e 300 indiretos. O que se vê na unidade hoje, poucos dias antes do encerramento das atividades do empreendimento, são poucos caixas funcionando e alguns trabalhadores atuando na remoção de itens.

Romcy

Na década de 70, era a varejista Romcy que ocupava o espaço de esquina na Aldeota. Fotos do site do escritório de arquitetura Douglas Piccolo, responsável pelo projeto de setorização geral, desenho industrial de mobiliário e comunicação gráfica ambiental, mostram como era o estabelecimento por dentro e por fora. A obra do Romcy foi concluída em 1975.

Caracterizado como um "centro familiar de compras", é possível notar que a fachada abriga dizeres como "lanchonete", "correios" e "farmácia", indicando a variedade de produtos e serviços que era possível encontrar no local.

Legenda: Espaço que já foi o Romcy se tornou Hiper Mercantil e posteriormente virou Carrefour Foto: Douglas Piccolo Arquitetura e Planejamento Visual

Hoje, o espaço ainda abriga alguns serviços, como o de alimentação, além de uma lotérica e uma farmácia (especificamente dentro do próprio Carrefour).

Também chegou a funcionar na edificação uma unidade da rede de academias SmartFit, que ficava ao lado do Carrefour, mas o espaço está desocupado atualmente.

Legenda: Romcy foi inaugurado na década de 1970 no espaço que até junho será ocupado pelo Carrefour, no bairro Aldeota Foto: Douglas Piccolo Arquitetura e Planejamento Visual

Redistribuição dos funcionários

Os próprios funcionários foram informados que serão realocados para outras unidades do grupo. O Carrefour integra as lojas do Grupo BIG e a operação de compra envolveu uma série de transições iniciadas em setembro do ano passado.

Ainda de acordo com os funcionários, o encerramento deve ocorrer por completo em junho, mas ainda não há uma data específica.